Il presidente dell’Accademia della Crusca a Varese per la premiazione di Ceresio in Giallo

Il Professor Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca, la prestigiosa istituzione linguistica che ha il compito di tutelare e promuovere la lingua italiana, sarà a Varese per la prima volta in occasione della cerimonia di premiazione dell’edizione 2025-2026 di “Ceresio in Giallo”, concorso letterario internazionale ideato da Jenny Santi e Carla De Albertis.

L’evento di premiazione si terrà domenica 24 maggio alle ore 15.00 presso le Ville Ponti di Varese, alla presenza di autorità, scrittori, giurati e pubblico provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La partecipazione del Presidente D’Achille sancisce l’alto livello di una manifestazione che gode del patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia, della stessa Accademia della Crusca, del partenariato con il Comune di Varese. Il Presidente siederà accanto a una giuria internazionale composta da accademici, direttori di testate nazionali, giornalisti italiani e svizzeri, editor, sistemi bibliotecari e lettori appassionati del genere giallo.

L’edizione che si avvia alla conclusione ha registrato il record di 637 opere letterarie in gara tra testi editi e inediti, confermando la capacità del premio di aprirsi a un panorama che supera i confini nazionali. I lavori provengono infatti dalle 20 regioni italiane, da Stati europei e dal continente americano, tutte rigorosamente in lingua italiana.

Sei le sezioni di cui si scopriranno i vincitori, tutte riferite al genere giallo, noir, thriller e poliziesco: romanzi editi ed inediti, racconti inediti ambientati sui laghi, letteratura per ragazzi, romanzi totalmente accessibili anche per non vedenti e il Concorso Letterario Fotografico.

Durante l’evento verranno inoltre assegnati il Premio alla Carriera e il riconoscimento al Miglior Traduttore in lingua italiana di romanzi gialli.

Il concorso ha l’obiettivo di sostenere la scrittura in lingua italiana e promuovere il patrimonio

culturale, ambientale e le tradizioni dei territori lacustri. Il nome stesso del concorso unisce il genere letterario all’antico nome geografico del Lago di Lugano (“Ceresio”), simbolo di un’area transnazionale che unisce comuni italiani e svizzeri accomunati da lingua e cultura.

L’ingresso alla cerimonia di premiazione, che si terrà alle ore 15.00 di domenica 24 maggio alla Villa Napoleonica, è aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Per chi non potesse presenziare verrà trasmessa la diretta sul canale You Tube di Ceresio in Giallo.