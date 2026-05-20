Il progetto “Strade in gioco” colora gli spazi urbani di Saronno e li dona ai bambini

Sarà inaugurato oggi pomeriggio a Saronno il primo intervento del progetto “Strade in gioco”, un’iniziativa che unisce educazione, partecipazione e riqualificazione urbana, mettendo i bambini al centro della progettazione di nuovi spazi di gioco, con l’obiettivo di trasformare le loro idee in interventi concreti negli spazi pubblici, promuovendo il gioco libero e la socialità nei contesti urbani. All’inaugurazione, in programma alle 13.30, seguiranno momenti di animazione a cura di Circowow e una merenda per tutti.

Strade colorate

Il primo intervento è stato realizzato in viale Santuario, dove nei giorni scorsi sono comparsi nella zona pedonalizzata animaletti disegnati sull’asfalto, giochi colorati che cambiano l’aspetto alla strada e altri “suggerimenti” per attività creative. Alla base del nuovo aspetto di viale Santuario le idee che i bambini dell’Istituto comprensivo Aldo Moro hanno sviluppato prima su carta, e poi giocando nel cortile della scuola, nei due giorni di laboratori creativi proposti nel mese di marzo. Due giornate di co-progettazione partecipata durante i quali gli alunni sono stati guidati da un esperto di game design, per immaginare, progettare e dare forma a nuove idee di gioco e utilizzo dello spazio cittadino.

Un progetto innovativo per bambini e città

Il progetto è stato selezionato nell’ambito del bando “Strade in gioco. Spazi sicuri di incontro e gioco libero in città per bambini e adolescenti” promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e ha ottenuto un finanziamento di 30.000 euro. «Questo sostegno ha permesso di sviluppare un percorso innovativo in cui i bambini non sono semplici destinatari, ma veri protagonisti della trasformazione urbana – aveva spiegato durante la presentazione l’assessorea alla Cultura Maria Cornelia Proserpio, che ha seguito tutte le fasi del progetto – È un’esperienza importante perché permette ai più piccoli di esprimere idee, creatività e visione, contribuendo in modo concreto a immaginare e costruire gli spazi della città».

Collaborazione tra scuola, famiglie e territorio

L’intervento che verrà inaugurato oggi in viale Santuario nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo Aldo Moro e il Comitato Genitori Aldo Moro, che hanno sostenuto fin da subito l’iniziativa. «Un’iniziativa – conclude l’Amministrazione – che rappresenta un’opportunità educativa e sociale significativa per Saronno, valorizzando il contributo economico ottenuto senza gravare sulle risorse comunali e rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini più piccoli. “Strade in gioco” dimostra come la partecipazione diretta dei bambini possa diventare strumento di cittadinanza attiva, creando spazi pubblici più inclusivi e a misura di tutti».