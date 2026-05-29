Il progetto VelAbility porta la vela solidale nelle acque di Sesto Calende

Le acque del Lago Maggiore si aprono alla solidarietà con l’esordio di una nuova iniziativa legata allo sport e all’accessibilità. Il Lions Club Lombardia Lago Maggiore ha presentato il progetto VelAbility, che propone una serie di uscite inclusive in barca a vela programmate per i giorni 4, 12 e 30 giugno.

Il programma delle tre giornate prevede la partenza dal Parco Europa di Sesto Calende e la navigazione sul lago, con una conclusione conviviale dedicata al pranzo nella cornice del Lido di Sesto.

L’intero percorso è stato strutturato per favorire l’integrazione e la valorizzazione delle capacità dei singoli partecipanti. «VelAbility nasce con l’obiettivo di offrire alle persone con disabilità un’esperienza concreta di partecipazione, relazione e crescita personale attraverso il contatto con il lago, la vela e il lavoro di squadra, trasformando la navigazione e lo sport in strumenti di integrazione e valorizzazione delle capacità individuali» spiegano i promotori. L’accesso alle attività è completamente gratuito grazie al sostegno economico garantito dallo sponsor Roncari Trasporti e da Matteo Roncari. Nelle intenzioni degli organizzatori, questo appuntamento si configura come un progetto pilota. Se i riscontri saranno positivi, l’idea è quella di replicare il format in altri comuni della sponda lacustre, così da consolidare un’offerta di turismo inclusivo e gratuito sul territorio.

La presentazione ufficiale è avvenuta ieri, giovedì 28 maggio, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sesto Calende, alla presenza del Governatore del Distretto 108Ib1 Lorenzo Terlera, del GST Carlo Verdadni e del Presidente di Zona C Alessio Spertini. L’incontro è stato coordinato dal giornalista Roberto Bof, da tempo vicino alle tematiche dello sport accessibile. La macchina organizzativa si avvale del contributo tecnico della Lega Navale Italiana – Sezione di Meina, guidata dal presidente Eugenio Guenzi, che mette a disposizione istruttori specializzati e le imbarcazioni attrezzate Hansa 303. La sicurezza e l’assistenza logistica sono garantite a terra dal Corpo Volontari Ambulanza di Angera, dai Volontari del Parco del Ticino con i propri operatori nautici di protezione civile e da personale HSA specializzato nel soccorso acquatico.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Sesto Calende, di Regione Lombardia, del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, punta a coinvolgere diverse realtà del territorio impegnate nel campo del sociale. Le attività vedranno la partecipazione degli utenti del Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona, di Arca 88 di Olgiate Comasco e della Cooperativa Erre Esse di Sesto Calende.

IL BILANCIO DEL PRIMO ANNO DELLA PRESIDENTE CAPRIGLIA

Il varo di questo progetto coincide con il bilancio del primo anno di attività di Jolanda Capriglia. Nei mesi passati l’associazione ha promosso interventi nelle scuole con Alessio Tavecchio sulla sicurezza stradale per oltre 500 studenti tra Sesto Calende, Castiglione Olona e Gavirate, avvalendosi del supporto dell’azienda MPR di Golasecca. Il sodalizio ha curato anche serate scientifiche sulla longevità al Teatro dell’Olmo con il virologo Fabrizio Pregliasco e la dottoressa Sabrina Melino, oltre a campagne di screening per l’udito a Ispra con il Centro Acustico Udire 4.0 e una giornata di prevenzione ad Angera con quasi 2500 controlli gratuiti, collaborando in parallelo con i banchi alimentare e farmaceutico.