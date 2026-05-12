Il record dell’ora rivive al Velodromo di Varese: un evento racconta dalle imprese di Ganna al trionfo di Moser

Domenica 24 al Velodromo Luigi Ganna a Varese, nello stadio Franco Ossola, appuntamento speciale dedicato all’epopea del ciclismo: Samuele Corsalini racconta la storia del record dell’ora su pista, conquistato nel 1908 da Luigi Ganna e nel 1984 da Francesco Moser

Domenica 24 maggio alle 16 al Velodromo Luigi Ganna a Varese, all’interno dello stadio Franco Ossola, prenderà vita un appuntamento speciale dedicato alla grande epopea del ciclismo su pista: Samuele Corsalini racconta la storia del record dell’ora su pista.

L’evento è promosso dalla ASD Ganna, storica società rifondata nel nome di Luigi Ganna, primo vincitore del Giro d’Italia e figura simbolo del ciclismo italiano delle origini. L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti che accompagneranno la Ciclostorica La Valganna, in calendario il prossimo 12 luglio.

Protagonista dell’incontro sarà il narratore varesino Samuele Corsalini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le imprese leggendarie dei pionieri del ciclismo, partendo dalla fine dell’Ottocento fino ad arrivare al celebre record dell’ora conquistato nel 1984 a Città del Messico da Francesco Moser.

Nel racconto troverà spazio anche una pagina straordinaria della storia sportiva varesina: il record dell’ora stabilito da Luigi Ganna nel 1908 con la misura di 40,405 chilometri, impresa che contribuì a consacrare il campione tra i grandi protagonisti del ciclismo mondiale. Sarà un’occasione unica per rivivere momenti epici, tra uomini, biciclette e sfide al tempo, riscoprendo il fascino di un’epoca che ha segnato profondamente la storia dello sport.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email: ciclostoricalavalganna@gmail.com Al termine dell’evento sarà offerto un buffet ai partecipanti.

Proseguono inoltre le iscrizioni alla ciclostorica sul sito www.lavalganna.com