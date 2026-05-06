Il ritorno di Miranda Priestly: a Gallarate arriva “Il Diavolo Veste Prada 2”

A quasi vent’anni dal fenomeno cinematografico che ha segnato una generazione, le eleganti strade di New York e i lussuosi uffici della rivista Runway tornano protagonisti sul grande schermo. Da lunedì 11 maggio fino a domenica 17 maggio, il Teatro delle Arti di Gallarate (via Don Giovanni Minzoni 5) proietterà il nuovo capitolo “Il Diavolo Veste Prada 2”.

Sotto la regia di David Frankel, la pellicola vede il ritorno delle iconiche interpretazioni di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il cast si arricchisce inoltre di nomi di rilievo come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu e Pauline Chalamet, per una durata complessiva di 120 minuti di pura moda e sfide professionali.

Di seguito il calendario completo delle proiezioni settimanali:

Lunedì 11 maggio: ore 18:15 e 20:30

Martedì 12 maggio: ore 18:15 e 20:30

Venerdì 15 maggio: ore 18:00 e 20:45

Sabato 16 maggio: ore 18:30 e 20:45

Domenica 17 maggio: ore 16:00, 18:15 e 20:30

È possibile prenotare i biglietti contattando il numero 0331 1382, visitando il sito ufficiale www.teatrodellearti.it o consultando la pagina Facebook del teatro.