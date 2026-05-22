Il rock di Luca Milani al Black Inside per festeggiare i dieci anni di “Fireworks for lonely hearts”

Il rock d’autore torna a far vibrare le pareti del Black Inside di Lonate Ceppino con un appuntamento speciale dedicato a chi ama le sonorità genuine e le storie raccontate in musica. Protagonista della serata sarà Luca Milani che, accompagnato dalla sua band The Glorious Homeless, salirà sul palco per celebrare un anniversario importante: i dieci anni dall’uscita di “Fireworks for lonely hearts”, uno dei capitoli più significativi della sua discografia solista.

Un concerto diviso in due atti

La serata sarà strutturata in due momenti distinti per offrire al pubblico un’esperienza completa del percorso artistico del rocker milanese. Il primo set vedrà l’esecuzione integrale dei brani di “Fireworks for lonely hearts”, riproposti a un decennio esatto dalla loro pubblicazione originale avvenuta nel 2016. Nella seconda parte della serata, Milani darà invece spazio ai grandi classici del suo repertorio, attingendo da una carriera che lo ha visto protagonista sui palchi di tutta Italia e all’estero, da Memphis a Londra.

Le parole dell’artista sul disco celebrato

Dieci anni non sembrano aver scalfito l’urgenza espressiva di un album dedicato alle inquietudini interiori. «I cuori solitari – spiega Luca Milani nel presentare l’evento – che lo siano per scelta o per condanna, sempre nel mezzo di qualche burrasca interiore, sono i protagonisti di questo disco, a loro dedicato, anche a 10 anni dalla sua uscita. Nove canzoni che narrano quanto la leggerezza di ieri sia il macigno di oggi». Un lavoro che parla di fughe, salvezze cercate e del difficile rapporto con se stessi, temi che restano centrali nel jukebox creativo del musicista.

La band e i dettagli per partecipare

Ad accompagnare Milani (voce, chitarre e armonica) ci sarà una formazione di musicisti di grande esperienza, i “Glorious Homeless”, composta da Giacomo Comincini alla batteria, Carlo Lancini alle chitarre elettriche e Daniele Togni al basso. Oltre alla celebrazione del passato, l’artista sta già guardando al futuro: è infatti in fase di scrittura il nuovo disco, la cui uscita è prevista per i primi mesi del prossimo anno.

L’appuntamento è fissato in via Primo Maggio 2 a Lonate Ceppino. Le porte del circolo apriranno alle 20:50, con l’inizio del concerto previsto per le 21:30 circa. L’ingresso è riservato ai soci CSEN (con possibilità di tesseramento in loco) e il biglietto ha un costo di 15 euro. È possibile prenotare il proprio posto inviando un messaggio WhatsApp ai numeri messi a disposizione dall’organizzazione.