Il rock in sette pollici: arriva in libreria “A 45 GIRI”, un viaggio nella memoria musicale

C’è stato un tempo in cui la musica aveva un peso, un profumo e una dimensione precisa: quella dei sette pollici di un 45 giri. Per raccontare quell’epoca e l’impatto culturale che quei piccoli dischi in vinile hanno avuto su intere generazioni, arriva in libreria (edito da isenzatregua nella collana storicaMENTE) il volume “A 45 GIRI – Storie di cultura musicale”.

Curato da Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo, il saggio non è una semplice operazione nostalgia, ma un’analisi appassionata di come brani brevi ma intensi siano diventati la colonna sonora collettiva di estati, amori e rivoluzioni culturali.

Un viaggio a 45 giri al minuto

Il libro, composto da oltre 350 pagine, ripercorre il valore simbolico dei singoli brani che hanno scandito la vita nei luoghi di aggregazione, dai bar ai jukebox. Attraverso storie, curiosità e approfondimenti, gli autori guidano il lettore tra etichette discografiche indipendenti, album leggendari e concerti che hanno segnato la scena rock, indie e alternativa.

«Fermiamoci un attimo e facciamo ripartire il disco dei ricordi», invitano gli autori. Il racconto trasforma la musica in un’esperienza condivisa, una traccia indelebile nella memoria culturale del nostro tempo, analizzando come il mondo sia cambiato attraverso l’evoluzione (non sempre positiva, ma indicativa) della fruizione sonora.

Gli autori

Il volume nasce dall’incontro di due esperti del settore:

Gianluca Crugnola: già autore di Now playing the nineties e fondatore del blog Suoni Tribali, studioso attento delle scene rock e dei grandi festival.

Filippo D’Angelo: pittore e documentarista, profondo conoscitore della musica rock e della sua iconografia.

Scheda del libro

Titolo: A 45 GIRI – Storie di cultura musicale

Editore: isenzatregua edizioni

Pagine: 356

Uscita: Aprile 2026

Un saggio che si rivolge a chi ha vissuto l’era del vinile, ma anche alle nuove generazioni curiose di scoprire come un piccolo disco di plastica nera abbia potuto cambiare il corso della storia culturale.