Il Rugby Varese festeggia 50 anni: una mostra racconta storia, valori e comunità

Cinquant’anni di sport, comunità e valori raccontati attraverso immagini, ricordi e testimonianze. Il Rugby Varese celebra il suo mezzo secolo di attività con una mostra fotografica che ripercorre la storia del club, dalle origini fino a oggi, mettendo al centro non solo lo sport ma anche il legame con il territorio.

L’ASD Rugby Varese, associazione sportiva dilettantistica nata nel 1976 con l’obiettivo di promuovere il rugby e i suoi valori, organizza la mostra “50 anni di Rugby Varese”, allestita alla Sala Veratti di via Veratti 20.

L’inaugurazione è in programma venerdì 8 maggio alle 18.30, mentre la mostra sarà visitabile da sabato 9 maggio a domenica 31 maggio: il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. L’esposizione propone un percorso fatto di 26 pannelli fotografici in bianco e nero, affiancati da altri sette pannelli dedicati ai valori del rugby – cultura, agonismo, rispetto, senso di appartenenza, divertimento, umiltà e sostegno – e da uno spazio riservato ai capitani della prima squadra. Completano l’allestimento oggetti e materiali storici, tra cui maglie, palloni e altri cimeli che raccontano il vissuto della società.

«Proprio in questo mese festeggiamo i nostri primi 50 anni di vita. I festeggiamenti sono iniziati già prima di Natale, ma la data è particolarmente significativa: il Rugby Varese è nato esattamente il 7 maggio di cinquant’anni fa», spiega il presidente Giovanni Barbieri.

Una nascita che affonda le radici in un episodio curioso: «La Gazzetta dello Sport annunciò una proiezione, all’oratorio di Giubiano, della partita tra All Blacks e Barbarians. L’iniziativa serviva a coinvolgere chi fosse interessato a questo sport e proprio in quell’occasione si incontrarono diversi ragazzi. Dopo appena dieci giorni si svolse il primo allenamento, guidato da uno dei fondatori, Angelo Bonalumi, ancora oggi presente nel Rugby Varese». La scelta del bianco e nero per la mostra non è casuale: «Riteniamo che riesca a esprimere al meglio lo spirito del rugby, esaltando i contrasti, le gesta, ma anche la sofferenza e l’orgoglio», aggiunge Barbieri.

Accanto alla dimensione storica, emerge con forza anche quella generazionale. «Sono Gabriele Porretti, ho 21 anni e gioco nel Rugby Varese da quando ero bambino. Lavorando a questa mostra ho avuto modo di conoscere più a fondo la storia del club, il suo passato, le figure che lo hanno costruito nel tempo», racconta il giovane curatore. «Questa esperienza mi ha fatto capire quanto, nonostante il passare degli anni, il rugby mantenga sempre gli stessi valori. È un ambiente che resta una famiglia, e questo è qualcosa che nel Rugby Varese si percepisce da sempre».

Un legame con la memoria che viene sottolineato anche dall’assessore allo Sport ed ex presidente del Rugby Varese, Stefano Malerba: «Nel rugby c’è sempre questo elemento: il ricordare, il guardare indietro. Non a caso la palla si passa all’indietro per poter avanzare. È una metafora molto vera di questo sport, ma rappresenta bene anche il senso di questa mostra».

«Guardare indietro significa ricordare chi ha iniziato, chi ha costruito il Rugby Varese, quando si giocava in condizioni molto diverse da oggi. Penso al campo di San Fermo, in Valle Olona, dove c’era un dislivello importante: è lì che tutto è cominciato», aggiunge. «Il rugby è uno sport fatto di storia, di aneddoti, di memoria e di ricordi. Per questo credo che questa iniziativa sia particolarmente importante: permette di valorizzare una società sportiva che ha dato molto al territorio e continua a farlo».

Durante l’inaugurazione sarà inoltre possibile acquistare uno speciale annullo filatelico, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, per commemorare i primi 50 anni del Rugby Varese. Una mostra che non è solo un racconto del passato, ma anche un modo per ribadire l’identità di una realtà sportiva che, in mezzo secolo, ha saputo costruire una comunità fondata su valori condivisi e destinata a guardare ancora avanti. Tutto nell’attesa della oramai tradizionale festa al Campo di Giubiano in programma dall’11 al 13 giugno.