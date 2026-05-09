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Il Sacro monte di Varese diventa campus estivo di teatro

I ragazzi avranno l'opportunità di calcare il palcoscenico di una rassegna di rilievo nazionale, portando il proprio sguardo e la propria voce nel cuore della Via Sacra. È il progetto "Capolinea Sacromonte"

Tra Sacro e Sacro Monte: "Il Vangelo secondo Don Antonio"

Dal progetto “Capolinea Sacromonte”, nasce un’occasione unica di formazione teatrale per giovani dai 14 ai 18 anni nello scenario suggestivo del Sacro Monte di Varese. Tra Sacro e Sacro Monte in collaborazione con Karakorum srl Impresa Sociale, offre un percorso creativo gratuito tra lo Spazio YAK e le cappelle del Sacro Monte di Varese, guidato dai pluripremiati artisti Tindaro Granata e Angela Dematté.

Un’estate da protagonisti sulla scena; è la proposta di questa “residenza” teatrale che porterà alla realizzazione dello spettacolo inedito “IO SONO IL MISTERO“, inserito nel programma del Festival Tra Sacro e Sacro Monte 2026.

Dal 15 al 19 e dal 22 al 25 giugno2026, dalle 14.00 alle 19.00, i partecipanti lavoreranno a stretto contatto con due grandi nomi del teatro italiano contemporaneo: l’attore e regista Tindaro Granata e la drammaturga Angela Dematté (e)

Generico 04 May 2026

Il percorso si snoderà tra esplorazioni lungo le cappelle del Sacro Monte e sessioni di lavoro presso lo Spazio YAK, attraverso improvvisazioni e studio dei testi. L’obiettivo è offrire un’esperienza intensiva di creazione artistica in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, trasformando le passioni e l&#39;immaginazione dei giovani in materia scenica.

Non è necessaria alcuna esperienza precedente: è richiesta solo la voglia di mettersi in gioco. Il culmine del campus sarà la messa in scena dello spettacolo durante il la XVII edizione del festival, nelle serate del 26, 27 e 28 giugno 2026.

I ragazzi avranno l’opportunità di calcare il palcoscenico di una rassegna di rilievo nazionale, portando il proprio sguardo e la propria voce nel cuore della Via Sacra. Per candidarsi è necessario compilare il form sul sito di Karakorum (https://www.spazioyak.it/capolinea- sacro-monte-campus-estivo/) di iscrizione entro e non oltre il 22 maggio 2026. Per informazioni e iscrizioni: email maddalena@karakorumimpresasociale.eu.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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