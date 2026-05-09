Il sindaco alpino parte per Genova: Federico Raos in bici da Orino verso l’Adunata
Dal paesino della Valcuvia a Genova pedalando per raggiungere la 97ª Adunata nazionale degli Alpini. Due tappe e una notte a Tortona per il sindaco-ex ufficiale
Zaino leggero, spirito alpino e tanta voglia di strada. Così il sindaco di Orino, Federico Raos, ha deciso di raggiungere Genova per la 97ª Adunata nazionale degli Alpini: non in auto, non in treno, ma in bicicletta.
La partenza è avvenuta nella giornata di venerdì 8 maggio. Un viaggio dal sapore antico, fatto di fatica e passione, proprio nello stile delle penne nere. «Si va in due tappe, stanotte dormo a Tortona», aveva scritto Raos poco dopo la partenza, condividendo l’inizio della sua piccola impresa personale.
Ex ufficiale degli Alpini, il primo cittadino valcuviano non ha mai nascosto il forte legame con il corpo. E questa scelta racconta molto del suo modo di vivere l’Adunata: non solo un appuntamento celebrativo, ma anche un’esperienza di appartenenza, amicizia e spirito di sacrificio.
Pedalando tra Lombardia e Piemonte, fino alla Liguria, Raos porterà con sé anche un pezzo della Valcuvia, territorio dove la tradizione alpina resta profondamente radicata. Un viaggio che è insieme sfida sportiva e gesto simbolico, alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti dal mondo alpino.
Perché certe destinazioni, per chi ha il cappello con la penna, contano più del traguardo: conta il modo in cui ci arrivi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.