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Il sindaco alpino parte per Genova: Federico Raos in bici da Orino verso l’Adunata

Dal paesino della Valcuvia a Genova pedalando per raggiungere la 97ª Adunata nazionale degli Alpini. Due tappe e una notte a Tortona per il sindaco-ex ufficiale

Generico 04 May 2026

Zaino leggero, spirito alpino e tanta voglia di strada. Così il sindaco di Orino, Federico Raos, ha deciso di raggiungere Genova per la 97ª Adunata nazionale degli Alpini: non in auto, non in treno, ma in bicicletta.

La partenza è avvenuta nella giornata di venerdì 8 maggio. Un viaggio dal sapore antico, fatto di fatica e passione, proprio nello stile delle penne nere. «Si va in due tappe, stanotte dormo a Tortona», aveva scritto Raos poco dopo la partenza, condividendo l’inizio della sua piccola impresa personale.

Ex ufficiale degli Alpini, il primo cittadino valcuviano non ha mai nascosto il forte legame con il corpo. E questa scelta racconta molto del suo modo di vivere l’Adunata: non solo un appuntamento celebrativo, ma anche un’esperienza di appartenenza, amicizia e spirito di sacrificio.

Pedalando tra Lombardia e Piemonte, fino alla Liguria, Raos porterà con sé anche un pezzo della Valcuvia, territorio dove la tradizione alpina resta profondamente radicata. Un viaggio che è insieme sfida sportiva e gesto simbolico, alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti dal mondo alpino.

Perché certe destinazioni, per chi ha il cappello con la penna, contano più del traguardo: conta il modo in cui ci arrivi.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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