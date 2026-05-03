Il sindaco di Biandronno: “Passaggio importante, frutto di anni di lavoro, dialogo e determinazione.”

Il sindaco del Comune di Biandronno, Massimo Porotti commenta favorevolmente la Si tratta di una questione complessa, sentita da anni dai cittadini e che ha richiesto un lavoro costante di confronto e collaborazione istituzionale». commenta favorevolmente la sperimentazione viabilistica che interesserà il territorio : «Fin dal mio insediamento nel 2019 ho ritenuto prioritario affrontare concretamente il problema del traffico dei mezzi pesanti che grava sul nostro territorio., sentita da anni dai cittadini e che ha richiesto un lavoro costante di confronto e collaborazione istituzionale».

Il sindaco sottolinea: «Il percorso intrapreso ha radici lontane: già nel 2014 l’allora Sindaco di Bardello, Egidio Calvi, aveva avviato un primo lavoro sul tema, successivamente portato avanti anche da Luciano Puggioni. Negli anni si sono susseguiti numerosi tavoli tecnici in Provincia, con il coinvolgimento degli enti competenti e delle amministrazioni interessate, per individuare una soluzione condivisa ed efficace, capace di conciliare le esigenze della viabilità con la tutela della qualità della vita dei residenti».

«Il percorso è stato lungo e articolato- prosegue Porotti – , ma grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti oggi possiamo finalmente avviare una fase di sperimentazione. È un passaggio importante, frutto di anni di lavoro, dialogo e determinazione. Mi auguro che questa soluzione possa funzionare al meglio e rappresentare una risposta concreta ai disagi vissuti quotidianamente dai cittadini».

L’amministrazione comunale di Biandronno conferma il proprio impegno nel monitorare attentamente gli sviluppi della sperimentazione, continuando a lavorare in sinergia con gli enti sovracomunali e con le amministrazioni coinvolte per garantire sicurezza, vivibilità e una migliore gestione della viabilità sul territorio.