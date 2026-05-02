Il sindaco di Biandronno replica alle critiche: “Bilancio regolare e lavori sotto controllo”

L’Amministrazione comunale di Biandronno interviene nel dibattito e risponde alle osservazioni sollevate dalla minoranza. In una nota, il sindaco Massimo Porotti difende l’operato dell’ente, in particolare sul rendiconto e sul cantiere della sponda lago, al centro delle critiche.

Il primo punto riguarda il bilancio. «Il rendiconto – afferma il sindaco – è stato approvato nei termini previsti dalla legge e il Revisore dei Conti non ha evidenziato rilievi». L’Amministrazione sottolinea quindi la regolarità dell’iter e precisa che l’avanzo di amministrazione sarà utilizzato «nei tempi e secondo le priorità» ritenute più utili per la comunità.

Riguardo ai lavori sul lungolago, oggetto di discussione nelle ultime settimane, il Comune spiega che alcuni ritardi sono legati a fattori tecnici: condizioni meteo sfavorevoli e necessità di coordinamento con i sottoservizi. Eventuali penali saranno valutate dalla Direzione lavori secondo la normativa vigente.

Sul fronte degli interventi già eseguiti, viene chiarito che la predisposizione della fognatura è stata concordata con Alfa Srl e che la pavimentazione interessata è stata ripristinata dall’impresa incaricata.

L’Amministrazione ribadisce che eventuali criticità saranno affrontate. «Se i lavori dovessero presentare difetti esecutivi – afferma il primo cittadino –, la ditta incaricata sarà chiamata ad assumersi tutte le proprie responsabilità». Una linea già illustrata anche durante il Consiglio comunale.

Nel documento non manca una risposta politica alla minoranza. L’Amministrazione sottolinea come Biandronno non si identifichi esclusivamente con la sponda lago e rivendica il lavoro svolto su più fronti: servizi, progetti e interventi portati avanti negli ultimi anni.

Secondo il sindaco, l’insistenza dell’opposizione su questo tema dimostrerebbe «una scarsa consapevolezza delle reali tempistiche dei cantieri pubblici e delle difficoltà tecniche, burocratiche e organizzative» che i Comuni affrontano quotidianamente.

Infine, l’Amministrazione rivendica il mandato ricevuto dai cittadini e rilancia sugli obiettivi futuri. «Questa Amministrazione – aggiunge il sindaco – è stata eletta con l’obiettivo di migliorare il paese e continua a lavorare con serietà per portare avanti nuovi progetti e investimenti concreti per Biandronno».

Un impegno che, viene sottolineato, proseguirà «con responsabilità e spirito costruttivo», anche alla luce della fiducia che parte della cittadinanza continua a dimostrare.