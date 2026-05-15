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Il supervenerdì di Radio Materia: basket, Lampi Blu, crime e musica soul

Generico 11 May 2026

È un supervenerdì quello che ci apprestiamo a vivere su www.radiomateria.it con quattro appuntamenti che riempiranno il palinsesto del pomeriggio dalle 14 alle 20.

14,00 Luci a Masnago

Il trio Franzetti-Brezzi-Bettoni torna straordinariamente di venerdì, il giorno dopo la conferenza stampa della Pallacanestro Varese di fine stagione. Cosa ci aspetta per l’anno prossimo? Lo scopriremo durante la trasmissione dedicata i veri fan della Openjobmetis.

16,30 Soci All Time

L’appuntamento di oggi è con Martina Minari di Lampi Blu, l’associazione nata per portare all’attenzione del pubblico i temi che riguardano le forze dell’ordine con o senza divisa.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

In studio con Roberto Morandi avremo gli amici di Trivel, autore di uno dei podcast crime più ascoltati delle ultime settimane, pubblicato postumo proprio per volontà di chi gli ha voluto bene.

20,00 NOIse

Ospiti di Arianna Bonazzi i componenti della band The Usual, gruppo milanese tra r&b, funky e soul. Si parlerà di musica, passione e talento.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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