Il tema del viaggio guida la Festa dell’intercultura 2026 alla scuola Vidoletti di Varese

Festa è condivisione

Durante la mattinata le diverse scuole hanno presentato i propri viaggi di quest’anno con diverse performance artistiche, fatte di canti, musiche, poesie, danze e momenti musicali. Il risultato è stato uno spettacolo corale e variopinto che ha coinvolto tutti in un giro del mondo originale. Dal balletto cileno della primaria Settembrini al Libertango argentino per passare poi dal Sud America all’asia con una danza tradizionale dello Sri Lanka, presentata dalle alunne della II H della Vidoletti. E poi parole e bandiere di posti lontani portati dalle classi 2^ e 4^ della primaria Canetta per Viaggiare insieme e la canzone “Ninne nanne” delle classi 5^ della primaria Galilei.

Un ringraziamento speciale è andato alle famiglie che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di alcune performance, trasmettendo ai ragazzi danze e tradizioni dei propri Paesi d’origine. Un impegno che ha permesso di dimostrare quanto le diversità culturali siano ricchezza. Un’occasione per costruire bellezza, abbattere i muri e promuovere il rispetto reciproco.

La Festa dell’Intercultura 2026 alla Vidoletti è stata davvero un viaggio bellissimo, che ha stimolato curiosità e apertura verso gli altri.