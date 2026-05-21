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Il tema del viaggio guida la Festa dell’intercultura 2026 alla scuola Vidoletti di Varese

Tutte le scuole dell'IC Varese 3 hanno partecipato all'evento con performance originali che valorizzano le differenze culturali come occasione di crescita, dialogo e arricchimento reciproco

Generico 18 May 2026

Tra antiche valigie e trolley, pon pon colorati, bandiere di Paesi lontani e parole di accoglienza in tutte le lingue del mondo, mercoledì 20 maggio la palestra della media Vidoletti ha ospitato l’annuale Festa dell’intercultura. Come sempre l’evento ha coinvolto tutte le scuole primarie – oltre alla secondaria di primo grado –  dell’intero Istituto comprensivo Varese 3.

La festa rappresenta il momento conclusivo  un percorso che durante l’anno scolastico ha portato ciascuna classe ad un approfondimento tra culture, musica e condivisione seguendo quest’anno il filo rosso del Viaggio, tema conduttore di questa edizione 2026. Un viaggio simbolico che ha portato alunni e insegnanti a spasso attraverso i cinque continenti, valorizzando le differenze culturali come occasione di crescita, dialogo e arricchimento reciproco.

Generico 18 May 2026

«Il viaggio è una delle esperienze più antiche e universali dell’essere umano – ha detto Filomena Cannito, insegnante referente di progetto aprendo la manifestazione – Viaggiare significa muoversi da un luogo a un altro, ma anche incontrare, scoprire, conoscere e trasformarsi. Tutto questo può accadere anche senza attraversare confini geografici: a volte basta aprirsi all’altro, ascoltare una storia diversa dalla propria e lasciarsi sorprendere da nuove prospettive. La Festa dell’Intercultura diventa così una preziosa occasione di dialogo, crescita reciproca e di valorizzazione delle differenze».

Festa è condivisione

Durante la mattinata le diverse scuole hanno presentato i propri viaggi di quest’anno con diverse performance artistiche, fatte di canti, musiche, poesie, danze e momenti musicali. Il risultato è stato uno spettacolo corale e variopinto che ha coinvolto tutti in un giro del mondo originale. Dal balletto cileno della primaria Settembrini al Libertango argentino per passare poi dal Sud America all’asia con una danza tradizionale dello Sri Lanka, presentata dalle alunne della II H della Vidoletti. E poi parole e bandiere di posti lontani portati dalle classi 2^ e 4^ della primaria Canetta per Viaggiare insieme e la canzone “Ninne nanne” delle classi 5^ della primaria Galilei.

Generico 18 May 2026

Un ringraziamento speciale è andato alle famiglie che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di alcune performance, trasmettendo ai ragazzi danze e tradizioni dei propri Paesi d’origine. Un impegno che ha permesso di dimostrare quanto le diversità culturali siano ricchezza. Un’occasione per costruire bellezza, abbattere i muri e promuovere il rispetto reciproco.

La Festa dell’Intercultura 2026 alla Vidoletti è stata davvero un viaggio bellissimo, che ha stimolato curiosità e apertura verso gli altri.

Generico 18 May 2026

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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