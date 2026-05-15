Il traguardo si taglia insieme: oltre trecento ragazzi per “Scuole in pista” a Samarate e Cardano

Oltre trecento ragazzi e ragazze che si divertono tra la pista d’atletica e i boschi: è il successo di “Scuole in Pista”, iniziativa condivisa da Cardano al Campo e Samarate e che ha debuttato quest’anno.

Una due giorni – in due weekend diversi – che ha coinvolto scuole, amministrazioni comunali, società sportive locali.

Galleria fotografica La due giorni di “scuole in pista“ a Samarate e Cardano al Campo 4 di 11

Dopo il primo appuntamento sulla pista di Verghera, gestita dall’Atletica Samverga, nello scorso weekend l’evento sportivo e ricreativo si è concluso con la campestre, proposta invece dalla società Cardatletica.

Particolarmente significativo l’episodio – al traguardo della campestre – che ha emozionato insegnanti e organizzatori: due ragazzi, grandi amici ma appartenenti ai due diversi istituti, dopo aver corso insieme gran parte del percorso si sono aspettati negli ultimi metri e hanno deciso di tagliare il traguardo mano nella mano. Un gesto spontaneo e autentico che ha rappresentato al meglio i valori dello sport, dell’amicizia e del rispetto reciproco promossi dal progetto. I ragazzi e le ragazze hanno corso sorretti dal tifo caloroso dei propri compagni e compagne.

«Il progetto sportivo “Scuole in pista” è stato un evento che, prima di tutto, ha unito» dicono gli assessori Alessio Sozzi e Cristiana Zocchi. «Ha unito amministrazioni, scuole, associazioni sportive e comitati genitori: abbiamo fatto rete, condiviso idee e costruito collaborazioni tra persone che, fino a pochi mesi prima, non si conoscevano ma che, nel nome di un progetto importante, hanno deciso di mettersi in gioco insieme.

L’eccellente risultato si è visto già nella giornata dell’8 maggio: «una giornata all’insegna dello sport e di tutti i valori che esso rappresenta — inclusività, rispetto, collaborazione, partecipazione e spirito di squadra. Un’occasione speciale in cui ragazzi e ragazze hanno condiviso entusiasmo, energia e voglia di stare insieme, dimostrando quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di crescita, educazione e comunità».

La settimana successiva il finale con la campestre.

«Un ringraziamento sincero alla Cardatletica, agli insegnanti e al Comitato dei Genitori. Senza di loro la giornata di oggi non avrebbe raggiunto il fantastico risultato ottenuto» aggiungono gli assessori cardanesi Andrea Franzioni ed Elena Maria Mazzucchelli. «Ancora una volta lo sport ha unito persone, idee ed energie, dimostrando che insieme si possono creare opportunità, realizzare progetti importanti e offrire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze esperienze di crescita, inclusione e futuro. “Scuole in pista” si è dimostrato un progetto che ha rafforzato il senso di comunità e il benessere di tutta la scuola».