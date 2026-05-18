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Il triennio chiave della democrazia italiana: una conferenza a Varese per l’Ottantesimo della Repubblica

L'appuntamento lunedì 25 maggio a Palazzo Estense con il docente dell'Insubria Antonio Orecchia

Generico 18 May 2026

Una riflessione profonda sulle radici della nostra libertà, per riscoprire il valore degli ideali che guidarono la ricostruzione del Paese nel secondo dopoguerra. Lunedì 25 maggio 2026, alle ore 18:00, la Sala Matrimoni di Palazzo Estense ospiterà un incontro pubblico di grande spessore storico e civile, incentrato sugli anni fondativi dello Stato unitario.

L’evento, intitolato “Il triennio 1946-1947-1948 e la rinascita della democrazia” , è organizzato dalla sezione di Varese “Giovanni Bertolè Viale” dell’Associazione Mazziniana Italiana ETS , con il patrocinio del Comune di Varese. Al centro della serata ci sarà la relazione del professor Antonio Orecchia, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, che guiderà il pubblico attraverso i passaggi chiave di quel periodo cruciale.

L’incontro si aprirà con l’introduzione di Leonardo Tomassoni, presidente del sodalizio mazziniano cittadino. Il dibattito offrirà l’opportunità di approfondire le tappe che hanno segnato il passaggio dalla monarchia allo Stato repubblicano. Proprio nel 2026 ricorre infatti l’Ottantesimo Anniversario della nascita della Repubblica italiana, un percorso indissolubilmente legato ai lavori dell’Assemblea Costituente, culminati con l’approvazione della Carta Costituzionale nel 1947 e la sua successiva entrata in vigore nel 1948.

Nelle intenzioni dei promotori, l’appuntamento non vuole essere una semplice celebrazione accademica, ma uno stimolo concreto per la cittadinanza. Analizzare il lavoro compiuto dai padri costituenti in quei momenti complessi ed esaltanti diventa oggi uno strumento fondamentale per rinvigorire la consapevolezza democratica e difendere quotidianamente l’eredità di libertà che ci è stata lasciata.

L’ingresso alla conferenza (Palazzo Estense, via Sacco 5) è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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