Il Truck del lavoro a Varese diventa occasione di incontro tra aziende e studenti

Appena posizionato in piazza Monte Grappa nella mattinata di lunedì 11 maggio, il Truck del Lavoro è diventato una postazione multimediale dove immergersi nel mondo del lavoro, sperimentando situazioni e opportunità, dall’incontro con le aziende del territorio alla stesura del curriculum con la guida di consulenti professionisti, videogiochi e realtà virtuali didattiche a tema.

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A usufruirne sono stati per primi gli studenti dell’Agenzia formativa, accompagnati dai loro insegnanti che hanno aderito alla tappa varesina del tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi” organizzato dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese.

L’orientamento al lavoro diventa un gioco didattico

Scopo della manifestazione, tornata a Varese per il secondo anno consecutivo, è offrire principalmente a giovani e disoccupati, esperienze immersive nel mondo della legalità, della sicurezza e dell’orientamento al lavoro.

«Avvicinare i giovani al mondo del lavoro con strumenti coinvolgenti come questi è insieme una responsabilità e motivo d’orgoglio e testimonia il ruolo attivo e propositivo che i Consulenti del lavoro sanno svolgere, ogni giorno, al servizio del mercato del lavoro», ha commentato con orgoglio Michele Frattini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese.

I visori 3D hanno permesso ai partecipanti di vivere diverse esperienze lavorative, simulando eventuali infortuni o incidenti cui rispondere attivando le giuste misure di sicurezza. Ci sono state sfide ludiche attorno al CruciLavoro, per esplorare divertendosi le parole chiave del mondo del lavoro, oppure con GenL, il videogame che promuove il lavoro etico in sette diverse e coinvolgenti missioni.

Il confronto tra aziende e studenti

Una serie di postazioni, gestite da diversi consulenti, hanno accolto i ragazzi per confronti personalizzati, mentre sul tir, dov’è allestita una piccola sala, le scolaresche si sono alternate durante la mattinata per brevi seminari di orientamento e match con importanti aziende del territorio sono state ospitate, visto il maltempo, nella sala immersiva della Camera di Commercio, partner dell’iniziativa.

Tra le aziende presenti Carl Zeiss X-ray Technologies, Corn-Flor, Elmec, Pizzeria Sara e Rubia, che hanno offerto ai ragazzi concrete informazioni e prospettive sul mondo del lavoro nel campo della robotica, dei servizi ingegneristici, del giardinaggio, del benessere e del web marketing.

Il convegno su lavoro e disabilità

Parallelamente alle attività in piazza ,nel pomeriggio il Salone Estense ha ospitato un partecipato convegno formativo, aperto dai saluti della vicesindaca Ivana Perusin e del provveditore Giuseppe Carcano, e poi la segretario generale CCIAA Anna Deligios e il Capo di gabinetto della Prefettura, Gerardo Corvatta. Tra i relatori dell’incontro, intitolato “Strumenti per le aziende e politiche attive per le persone con disabilità in provincia di Varese: da un obbligo della legge 68/99 a un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio”, Francesco Maresca, Davide Zanzi, Silvia Iozzi e Cristina Pasquino oltre ai consulenti Luca Paone e Dario Zangani.

Il Truck, che ha già fatto tappa quest’anno in 20 città italiane, lasciata Varese in serata sarà in piazza a Genova domani e dopodomani e poi a Torino, dove terminerà il suo percorso il prossimo lunedì 18 maggio.