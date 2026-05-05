Il Truck del lavoro etico e sicuro in piazza a Varese con aziende, studenti e visori 3D
Dedicato a studenti e disoccupati, lunedì 11 maggio dalle ore 9 alle 18 il torur “Il lavoro viaggia con noi dei Consulenti del lavoro fa tappa in piazza Monte Grappa
Un intero Truck dedicato al mondo del lavoro è in arrivo a Varese, lunedì 11 maggio, per una nuova tappa del tour “Il lavoro viaggia con noi”.
L’iniziativa, rivolta soprattutto a giovani e disoccupati, è dedicata ai temi della legalità, della sicurezza e dell’orientamento nel mondo del lavoro ed è promossa dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, la collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese e il patrocinio di Comune e Provincia di Varese, Regione Lombardia, Università dell’Insubria e Camera di Commercio di Varese.
Per tutta la giornata dell’11 maggio, dalle ore 9 alle 18, il Truck del lavoro sarà in piazza Monte Grappa, pronto a ospitare scolaresche e liberi cittadini interessati a rivalutare future prospettive di lavoro o approfondire temi legati a sicurezza e legalità. Sul tir è allestita una piccola sala (capienza 40 persone) dove si alterneranno ogni 20 minuti circa dei seminari di orientamento e, novità di questa seconda edizione varesina, match con importanti aziende del territorio nel campo della robotica, dei servizi ingegneristici, dell’agricoltura, del benessere e del web marketing per offrire concrete opportunità di crescita e confronto agli studenti che saranno presenti.
In piazza saranno anche installati due monitor per consentire attività ludiche e formative sui diversi aspetti del mondo del lavoro, a cominciare dal CruciLavoro per esplorare, giocando, le parole chiave del mondo del lavoro e GenL, il videogame che promuove il lavoro etico in sette diverse e coinvolgenti missioni.
A disposizione di ragazzi e cittadini ci saranno dei Visori 3D per un’esperienza immersiva in cui sperimentare situazioni e dispositivi di lavoro in sicurezza.
Per tutta la giornata in piazza Monte Grappa ci saranno anche diversi Consulenti del Lavoro professionisti a disposizione di ragazzi e cittadini per redigere il curriculum, presentare le opportunità del territorio e proporre un orientamento alla professione e al lavoro, inclusa l’introduzione di un’innovativa piattaforma tecnologica dedicata.
Poco distante, sempre lunedì 11 maggio dalle ore 14, il Salone Estense di via Sacco, ospiterà un convegno formativo, aperto dagli interventi delle autorità, intitolato Strumenti per le aziende e politiche attive per le persone con disabilità in provincia di Varese: da un obbligo della legge 68/99 a un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Il tour del Truck del lavoro è partito lo scorso 23 marzo da Siena e, dopo un giro della Lombardia che parte mercoledì 6 maggio da Brescia, concluderà il suo percorso il 18 maggio a Genova.
«Siamo orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo il Truck del lavoro a Varese, con tutto il suo valore in termini di opportunità e professionalità – commenta il presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese, Michele Frattini – Diffondere la cultura del lavoro tra giovani e disoccupati significa contribuire a far crescere il territorio, in termini economici e di benessere».
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