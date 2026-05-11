Il Truck del Lavoro in piazza a Varese: studenti e aziende insieme per sicurezza e orientamento

Appena posizionato in piazza Monte Grappa, già dalle 9 del mattino di lunedì 11 maggio, il Truck del Lavoro ha trasformato il cuore di Varese in una postazione multimediale dedicata al mondo del lavoro. Visori 3D, videogiochi didattici, consulenti a disposizione e incontri diretti con le aziende del territorio: questa la formula della tappa varesina del tour nazionale «Il lavoro viaggia con noi», organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese.

Tra i primi a salire sul tir gli studenti dell’Agenzia formativa, accompagnati dai loro insegnanti. L’iniziativa alla sua seconda presenza consecutiva in città, si rivolge principalmente a giovani e disoccupati, con l’obiettivo di offrire esperienze immersive nel mondo della legalità, della sicurezza e dell’orientamento professionale.

«Avvicinare i giovani al mondo del lavoro con strumenti coinvolgenti come questi è insieme una responsabilità e motivo d’orgoglio», ha dichiarato Michele Frattini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese. «Testimonia il ruolo attivo e propositivo che i Consulenti del lavoro sanno svolgere, ogni giorno, al servizio del mercato del lavoro».

I visori 3D hanno permesso ai partecipanti di simulare situazioni lavorative reali, comprese emergenze e infortuni, imparando ad attivare le corrette misure di sicurezza. Spazio anche al gioco: il CruciLavoro ha proposto un approccio ludico alle parole chiave del mondo del lavoro, mentre GenL, videogame in sette missioni, ha messo alla prova i ragazzi sul tema del lavoro etico. Una serie di postazioni gestite da consulenti ha offerto confronti personalizzati, mentre all’interno del tir si sono tenuti brevi seminari di orientamento a classi alternate.

Il maltempo ha spostato al chiuso i match tra studenti e aziende: la sala immersiva della Camera di Commercio — partner dell’iniziativa ha ospitato gli incontri con Carl Zeiss X-ray Technologies, Corn-Flor, Elmec, Pizzeria Sara e Rubia, realtà del Varesotto che operano nei settori della robotica, dei servizi ingegneristici, del giardinaggio, del benessere e del web marketing.

Nel pomeriggio il Salone Estense ha accolto un convegno formativo dedicato alle politiche attive per le persone con disabilità: «Strumenti per le aziende e politiche attive per le persone con disabilità in provincia di Varese: da un obbligo della legge 68/99 a un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio». Dopo i saluti della vicesindaca Ivana Perusin, del provveditore Giuseppe Carcano, della segretaria generale della CCIAA Anna Deligios e del capo di gabinetto della Prefettura Gerardo Corvatta, sono intervenuti Francesco Maresca, Davide Zanzi, Silvia Iozzi e Cristina Pasquino, insieme ai consulenti Luca Paone e Dario Zangani.

Il Truck ha già toccato quest’anno venti città italiane. Lasciata Varese in serata, sarà a Genova martedì 13 e mercoledì 14 maggio, per concludere il tour a Torino lunedì 18 maggio.