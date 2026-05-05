“Il valore del vicino”: un ciclo di incontri per riportare al centro l’economia della prossimità
Cinque appuntamenti da maggio a dicembre organizzati da Confartigianato Imprese Varese e Materia Impresa Lab per raccontare il ruolo strategico delle filiere locali nell’economia contemporanea
Un’economia che funziona, produce valore e tiene insieme territori e comunità, ma che resta spesso fuori dal racconto pubblico. È da questa contraddizione che nasce “Il valore del vicino”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Varese e Materia Impresa Lab, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle filiere produttive locali e sul loro ruolo strategico.
LA PROSSIMITÀ È UNA LEVA COMPETITIVA
Il progetto mette al centro un’idea: la prossimità territoriale non è un elemento residuale del passato, ma una leva competitiva sempre più decisiva.
Le recenti crisi globali hanno infatti dimostrato quanto la vicinanza tra imprese, la collaborazione e le reti locali incidano sulla capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. In questo scenario, le filiere corte e i rapporti basati sulla fiducia emergono come veri modelli di resilienza economica.
CINQUE INCONTRI
Per stimolare una riflessione condivisa su questi temi, gli organizzatori hanno ideato un ciclo di cinque appuntamenti da maggio a dicembre nello spazio libero di Materia a Castronno, pensato come luogo di confronto tra mondo produttivo, giovani, esperti e istituzioni. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito di Materia Impresa Lab, si propone di partire da dati e ricerche per costruire una narrazione più consapevole del sistema economico locale.
Il percorso affronterà, nel corso dei diversi incontri, alcune delle principali sfide contemporanee: il rapporto tra nuove generazioni e lavoro, le trasformazioni delle filiere produttive in un contesto di deglobalizzazione, l’impatto delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e la necessità di leggere e valorizzare le reti economiche territoriali.
PROPOSTE CONCRETE PER IL FUTURO
A chiudere il ciclo sarà una sintesi complessiva dei contenuti emersi, con l’obiettivo di tradurre il confronto in proposte concrete per il futuro. Accanto agli incontri, il progetto prevede anche contenuti editoriali e multimediali, a rafforzare l’intento di rendere visibile e comprensibile un patrimonio economico spesso dato per scontato.
ISCRIVITI AL PRIMO INCONTRO PREVISTO PER MARTEDÌ 19 MAGGIO ORE 17 E 30 “GIOVANI E TERRITORIO: L’ATTRATTIVITÀ DELLA PICCOLA IMPRESA”.
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