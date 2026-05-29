Il venerdì di Radio Materia tra cani, gatti, archeologhe, cucina e musica
Quattro appuntamenti tra pomeriggio e sera. Oltre ai due classici appuntamenti del pomeriggio avremo il ritorno di Sotto la Cloche alle 20 e la nuova puntata di NOIse
Quattro appuntamenti su Radio Materia per farvi sentire questo venerdì meno caldo e pesante. Iniziamo alle 16,30 con Soci All Time, alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto, alle 20 con il ritorno di Sotto la Cloche e alle 21,30 con la nuova puntata di NOIse.
16,30 Soci All Time
Ospite l’associazione Anch’io voglio correre di Angera. Con noi ci sarà Maria Paola Brandolini presidente dell’associazione che si occupa di animali da compagnia, in particolare cani e gatti.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Racconteremo la storia di un’archeologa, scrittrice, insegnante che ama progettare eventi culturali.
20,00 Sotto la Cloche
Rose, Dome e Isabel tornano a raccontarvi l’Italia della cucina con tutti i suoi aspetti. Ospite della puntata il prof di sala dell’IPC Falcone Rocco Savoini che ci porterà nella scuola che forma i ragazzi che poi troveremo nei nostri ristoranti. Non mancherà la rubrica di Norma Bossi sulla spesa a km zero.
21,30 NOIse
Arianna Bonazzi porta in studio il cantante One-Nil e il regista EnneKappa che racconteranno della loro collaborazione tra musica e video.
Se vuoi partecipare a Radio Materia
Scrivi a radiomateriavn@gmail.com oppure chiama o scrivi al 3534848857
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.