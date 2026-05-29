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Il venerdì di Radio Materia tra cani, gatti, archeologhe, cucina e musica

Quattro appuntamenti tra pomeriggio e sera. Oltre ai due classici appuntamenti del pomeriggio avremo il ritorno di Sotto la Cloche alle 20 e la nuova puntata di NOIse

Generico 25 May 2026

Quattro appuntamenti su Radio Materia per farvi sentire questo venerdì meno caldo e pesante. Iniziamo alle 16,30 con Soci All Time, alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto, alle 20 con il ritorno di Sotto la Cloche e alle 21,30 con la nuova puntata di NOIse.

16,30 Soci All Time

Ospite l’associazione Anch’io voglio correre di Angera. Con noi ci sarà Maria Paola Brandolini presidente dell’associazione che si occupa di animali da compagnia, in particolare cani e gatti.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Racconteremo la storia di un’archeologa, scrittrice, insegnante che ama progettare eventi culturali.

20,00 Sotto la Cloche

Rose, Dome  e Isabel tornano a raccontarvi l’Italia della cucina con tutti i suoi aspetti. Ospite della puntata il prof di sala dell’IPC Falcone Rocco Savoini che ci porterà nella scuola che forma i ragazzi che poi troveremo nei nostri ristoranti. Non mancherà la rubrica di Norma Bossi sulla spesa a km zero.

21,30 NOIse

Arianna Bonazzi porta in studio il cantante One-Nil e il regista EnneKappa che racconteranno della loro collaborazione tra musica e video.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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