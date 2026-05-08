Il viaggio di Betty e Chicco Colombo (ri)parte dalle selle appoggiate accanto al palco

Le pesanti selle da cavalcatura appoggiate accanto al palco di Materia Spazio Libero sono state il primo racconto della serata. Prima ancora delle parole, delle immagini e delle letture, quegli oggetti consumati dal tempo e dai chilometri hanno riportato il pubblico dentro lo spirito di “Racconti al passo”, il progetto teatrale e itinerante di Betty e Chicco Colombo andato in scena mercoledì 6 maggio nello spazio di via Confalonieri.

Un incontro fatto di memoria, viaggio e teatro, dove il territorio delle Prealpi varesine è diventato protagonista attraverso storie vissute lentamente, al ritmo dei cavalli e dei sentieri. Chicco e Betty Colombo hanno accompagnato il pubblico lungo le valli della provincia — dalla Val Veddasca alla Valcuvia, passando per Dumentina — ricostruendo un’esperienza che negli anni ha lasciato un segno nelle comunità attraversate.

Sul palco si sono alternati racconti, aneddoti, immagini e letture che hanno restituito il senso di un viaggio nato per unire natura, cultura e relazioni umane. Un progetto che ha portato il teatro fuori dagli spazi tradizionali, trasformando cortili, prati e piccoli paesi in luoghi di incontro e narrazione.

Le selle sistemate accanto alla scena sono rimaste lì per tutta la serata, quasi a ricordare che quella raccontata non era soltanto un’esperienza artistica, ma anche fisica e quotidiana: giornate trascorse lungo i sentieri, il contatto diretto con il paesaggio, gli incontri con le persone delle valli. Oggetti concreti che hanno dato corpo ai ricordi evocati dai due protagonisti.

Betty e Chicco Colombo hanno ripercorso le tappe di quell’avventura con tono intimo e coinvolgente, facendo emergere il valore di un modo diverso di abitare e raccontare il territorio.

Di fronte a Betty e Chicco una sala di Materia strapiena fino all’ultimo ordine – come si dice- con tante persone anche in balconata, un sold-out che testimonia la forza del racconto.

La serata è stata anche l’occasione per guardare avanti. “Racconti al passo” tornerà infatti nell’estate 2026 con un nuovo viaggio a cavallo attraverso le valli del Varesotto. La partenza è prevista il 12 agosto da Arcumeggia, per poi proseguire in diverse località della provincia con spettacoli all’aperto e momenti di incontro aperti al pubblico.

A Materia, mercoledì sera, il viaggio è ripartito proprio da lì: da due selle consumate dal tempo e dalla strada, diventate simbolo di un teatro che continua a camminare accanto ai luoghi e alle persone.