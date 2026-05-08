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Il viaggio di Betty e Chicco Colombo (ri)parte dalle selle appoggiate accanto al palco

Tra racconti, immagini e memoria, a Materia Spazio Libero è andato in scena “Racconti al passo”, il progetto teatrale itinerante che attraversa le valli del Varesotto tra natura, incontri e teatro

Chicco Betty Colombo

Le pesanti selle da cavalcatura appoggiate accanto al palco di Materia Spazio Libero sono state il primo racconto della serata. Prima ancora delle parole, delle immagini e delle letture, quegli oggetti consumati dal tempo e dai chilometri hanno riportato il pubblico dentro lo spirito di “Racconti al passo”, il progetto teatrale e itinerante di Betty e Chicco Colombo andato in scena mercoledì 6 maggio nello spazio di via Confalonieri.

Un incontro fatto di memoria, viaggio e teatro, dove il territorio delle Prealpi varesine è diventato protagonista attraverso storie vissute lentamente, al ritmo dei cavalli e dei sentieri. Chicco e Betty Colombo hanno accompagnato il pubblico lungo le valli della provincia — dalla Val Veddasca alla Valcuvia, passando per Dumentina — ricostruendo un’esperienza che negli anni ha lasciato un segno nelle comunità attraversate.

Sul palco si sono alternati racconti, aneddoti, immagini e letture che hanno restituito il senso di un viaggio nato per unire natura, cultura e relazioni umane. Un progetto che ha portato il teatro fuori dagli spazi tradizionali, trasformando cortili, prati e piccoli paesi in luoghi di incontro e narrazione.

Chicco Betty Colombo

Le selle sistemate accanto alla scena sono rimaste lì per tutta la serata, quasi a ricordare che quella raccontata non era soltanto un’esperienza artistica, ma anche fisica e quotidiana: giornate trascorse lungo i sentieri, il contatto diretto con il paesaggio, gli incontri con le persone delle valli. Oggetti concreti che hanno dato corpo ai ricordi evocati dai due protagonisti.
Betty e Chicco Colombo hanno ripercorso le tappe di quell’avventura con tono intimo e coinvolgente, facendo emergere il valore di un modo diverso di abitare e raccontare il territorio.

Di fronte a Betty e Chicco una sala di Materia strapiena fino all’ultimo ordine – come si dice- con tante persone anche in balconata, un sold-out che testimonia la forza del racconto.

La serata è stata anche l’occasione per guardare avanti. “Racconti al passo” tornerà infatti nell’estate 2026 con un nuovo viaggio a cavallo attraverso le valli del Varesotto. La partenza è prevista il 12 agosto da Arcumeggia, per poi proseguire in diverse località della provincia con spettacoli all’aperto e momenti di incontro aperti al pubblico.
A Materia, mercoledì sera, il viaggio è ripartito proprio da lì: da due selle consumate dal tempo e dalla strada, diventate simbolo di un teatro che continua a camminare accanto ai luoghi e alle persone.

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Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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