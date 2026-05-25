“Il viaggio di una vita”: Charly Zenger si racconta a “La materia del giorno”
Un’occasione per fermarsi ad ascoltare chi ha attraversato il Novecento e continua, a 99 anni, a guardare il futuro con curiosità e gratitudine
Una vita lunga quasi un secolo, attraversata da cambiamenti storici, emozioni, sacrifici, sogni e ricordi che oggi diventano testimonianza preziosa per le nuove generazioni. Sarà dedicata a Charly Zenger, protagonista del libro “Il viaggio di una vita – Memorie di una vita lunga 99 anni”, la nuova puntata della rubrica “La materia del giorno”, in onda su YouTube il prossimo 26 maggio 2026 alle 16 dagli studi televisivi di VareseNews, in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno.
L’intervista sarà un viaggio intenso e umano attraverso quasi cento anni di storia vissuta in prima persona. Con lucidità, ironia e profondità, Charly Zenger racconterà cosa significa arrivare a 99 anni e guardare indietro a un’esistenza fatta di incontri, difficoltà superate, trasformazioni sociali e valori rimasti immutati nel tempo.
Durante la conversazione si parlerà dei ricordi più belli custoditi nel cuore, delle persone che hanno lasciato un segno indelebile nella sua vita e dei grandi cambiamenti che hanno trasformato il mondo dagli anni Venti a oggi. Dalla società di un tempo alla tecnologia moderna, fino ai rapporti umani: temi che verranno affrontati con lo sguardo di chi ha vissuto epoche profondamente diverse tra loro.
Non mancheranno riflessioni sul significato della felicità, sull’importanza delle piccole cose e sul valore del tempo. Charly Zenger racconterà anche quali siano, secondo lui, i segreti per mantenere viva la voglia di andare avanti e affrontare le difficoltà senza perdere fiducia nella vita.
L’intervista rappresenta non solo il racconto di una vita straordinaria, ma anche una testimonianza autentica di memoria, umanità e saggezza. Un’occasione per fermarsi ad ascoltare chi ha attraversato il Novecento e continua, a 99 anni, a guardare il futuro con curiosità e gratitudine.
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
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