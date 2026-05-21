“Il Viaggio” parte dal Sacro Monte di Varese: musica e parole alla Casa Pogliaghi

Domenica 24 maggio l’atelier dell’artista ospita un evento dedicato al tema del viaggio tra letteratura e musica con l’ensemble Il complesso di Edipo e le voci di Marta Ziggiotti Fontana e Nicoletta Realini

Il Sacro Monte di Varese si prepara ad accogliere le note della stagione estiva con un appuntamento che unisce musica, letteratura e storia dell’arte. Domenica 24 maggio, alle ore 16:30, la Casa Museo Pogliaghi aprirà le porte del suo monumentale atelier per ospitare “Il Viaggio”, un evento curato da Archeologistics che promette di trasportare il pubblico attraverso racconti e suoni dedicati al tema dell’esplorazione, in tutte le sue sfaccettature.

Un intreccio di parole e musica nell’atelier di Pogliaghi

L’evento nasce da un’idea di Marta Ziggiotti Fontana e si propone come un viaggio multidisciplinare. Il programma spazierà dalle suggestioni del Grand Tour al “folle volo” dell’Ulisse dantesco, fino alle avventure di Orlando alla ricerca di Angelica. Non mancheranno riflessioni su migrazioni, pellegrinaggi e percorsi più intimi legati alla scoperta di sé. A dare voce e musica a questo racconto saranno Marta Ziggiotti Fontana e Nicoletta Realini, accompagnate dall’ensemble “Il complesso di Edipo”.

Il Duomo di Milano come cornice d’eccezione

L’esibizione si terrà in un luogo di straordinaria suggestione: il grande atelier di Lodovico Pogliaghi. A fare da sfondo ai musicisti sarà il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più celebre dell’artista milanese che scelse proprio il Sacro Monte come sua dimora e laboratorio. Per chi desidera approfondire la storia di questo eclettico personaggio, il biglietto del concerto include anche una visita guidata alla casa-museo, in programma alle ore 15:15, poco prima dell’inizio dello spettacolo.

Il dialogo tra arte e scienza per il secondo appuntamento

La rassegna musicale proseguirà sabato 27 giugno, sempre alle 16:30, con un concerto intitolato “Sfarzo Barocco”. Protagonista sarà la Herschel Ensemble, una giovane formazione cameristica che trae il nome da William Herschel, musicista e astronomo scopritore del pianeta Urano. La missione del gruppo è quella di rendere la musica storica accessibile e stimolante, creando un dialogo tra le scoperte scientifiche e il pensiero culturale dell’epoca barocca.

Un omaggio al collezionismo universale

La scelta di ospitare formazioni che uniscono diverse discipline non è casuale: si sposa perfettamente con lo spirito di Lodovico Pogliaghi. Artista e collezionista instancabile, Pogliaghi ha concepito la sua abitazione come un omaggio alla cultura universale, raccogliendo opere e testimonianze artistiche da ogni angolo del mondo. La musica diventa così un ulteriore strumento per valorizzare un patrimonio che continua a dialogare con il presente tra le mura del borgo di Santa Maria del Monte.