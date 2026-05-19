Il violino e le grandi colonne sonore: la grande musica da film incanta la Collegiata di Castiglione Olona

Le storiche navate della Collegiata di Castiglione Olona si preparano a fare da cassa di risonanza per un evento musicale di grande fascino e spessore didattico. Sabato 23 maggio, alle ore 20:45, il complesso museale ospiterà il concerto conclusivo del corso di perfezionamento che il celebre violinista Adrian Pinzaru, in collaborazione con il maestro Carlo Taffuri, ha tenuto con gli allievi della scuola ImmaginArte di Varese durante tutto l’anno scolastico.

L’appuntamento rappresenta una vetrina d’eccellenza per i giovani talenti del territorio e un viaggio emozionante tra le pagine più celebri della storia del cinema e della musica classica.

Il talento dei giovani dell’Élite Ensemble

I veri protagonisti della serata saranno i quindici musicisti d’archi che compongono l’Élite Ensemble, un gruppo formato da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. L’ensemble è nato nel 2023 come naturale coronamento del percorso formativo che ImmaginArte offre ai propri studenti di livello più avanzato. Nonostante la giovane età dei suoi componenti, la formazione vanta già un curriculum di tutto rispetto, con esibizioni in Italia e all’estero, comprese le prestigiose tappe ai Parlamenti Europei di Strasburgo e Bruxelles.

La direzione d’orchestra e la direzione artistica sono affidate a Carlo Taffuri, musicista, didatta e fondatore di ImmaginArte, da anni punto di riferimento nella formazione musicale giovanile.

Un solista d’eccezione e un violino del 1699

Ad affiancare i ragazzi ci sarà il violino solista di Adrian Pinzaru. Nato in Romania e formatosi con maestri di fama mondiale, Pinzaru è un interprete stimato a livello internazionale, già fondatore del Quartetto d’Archi di Torino e solista ospite in prestigiose stagioni concertistiche. Per l’occasione, il pubblico della Collegiata potrà ascoltare il suono unico del suo strumento: un prezioso violino Giovanni Battista Rogeri del 1699. La serata corona una collaborazione ventennale tra il virtuoso e la scuola varesina nell’organizzazione dei corsi di alto perfezionamento.

Dalle note di Morricone ai maestri del cinema di fantascienza

Il programma della serata promette di catturare un pubblico eterogeneo, alternando la tradizione classica alle più celebri partiture cinematografiche contemporanee. La prima parte del concerto sarà dedicata a capisaldi del repertorio cameristico, come il Quartetto d’archi in Sol maggiore op. 20 n. 4 di Haydn e il Trio in Si bemolle maggiore di Schubert.

Spazio poi alla grande musica da film, con arrangiamenti intensi per violino e archi. Il programma prevede l’esecuzione di capolavori firmati da Ennio Morricone (La Califfa, Mission e C’era una volta il West), i temi storici di John Williams per Schindler’s List e Remembrance, e le atmosfere epiche di Howard Shore per Il Signore degli Anelli. Non mancheranno incursioni nel cinema d’animazione con La Principessa Mononoke di Joe Hisaishi, il tocco fantascientifico di Hans Zimmer per Interstellar, fino alla commozione senza tempo di Smile di Charlie Chaplin e Nuovo Cinema Paradiso.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma per ragioni di capienza i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione online sulla piattaforma Eventbrite.