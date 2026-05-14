Il volo nel vuoto a Gavirate dal parcheggio del Centro, donna soccorsa in codice rosso

Momenti di forte apprensione verso l’ora di pranzo di giovedì a Gavirate, dove una donna di 54 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi lanciata dall’area parcheggio del centro commerciale situato in viale Ticino.

L’allarme è scattato attorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e i carabinieri della compagnia di Varese.

Le condizioni della donna sono apparse inizialmente molto serie, tanto da richiedere l’attivazione dei soccorsi in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, la 54enne è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto anche se si esclude che nel fatto possa invocarsi una responsabilità di terzi.