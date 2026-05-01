Impresa di Bagatin al Giro di Turchia: prima vittoria da pro’ in solitaria
Il 23enne varesotto conquista la sesta tappa con un’azione di 18 km in fuga sull’arrivo in salita di Feslikan. Successo prestigioso nella tappa regina del Giro di Turchia
Impresa da incorniciare per Christian Bagatin al Giro di Turchia. Il 23enne corridore varesotto della MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort ha conquistato la sua prima vittoria tra i professionisti, imponendosi nella sesta tappa con arrivo in salita a Feslikan dopo una lunga fuga solitaria.
Un successo di grande valore, arrivato nella tappa regina della corsa turca, caratterizzata da una durissima ascesa finale di oltre 22 chilometri con pendenze impegnative fino alla doppia cifra. Bagatin, inseritosi nella fuga di giornata quasi per caso, ha attaccato lungo la salita staccando i compagni di avventura e lanciandosi in un’azione solitaria negli ultimi 18 chilometri.
Una cavalcata coraggiosa e lucida, nella quale il giovane atleta ha saputo gestire il vantaggio resistendo al ritorno degli scalatori e degli uomini di classifica, tagliando il traguardo con circa un minuto di margine sugli inseguitori.
«È incredibile – ha raccontato all’arrivo – non era nei piani entrare nella fuga, ma quando mi ci sono trovato ho provato a stare davanti il più possibile per aiutare la squadra. In salita ho sentito che stavo bene e ho pensato solo ad arrivare chilometro dopo chilometro».
IL VIDEO DELLA GARA
Originario di Orino, Bagatin è al suo primo anno tra i professionisti dopo essersi messo in luce tra gli Under 23. La vittoria in Turchia rappresenta un passaggio importante nella sua crescita, confermando le qualità di un corridore completo, capace di tenere in salita e di esprimere grande potenza.
Un trionfo che non è passato inosservato anche tra gli addetti ai lavori: per molti osservatori, il giovane talento ha tutte le carte in regola per costruire una carriera di alto livello nel ciclismo internazionale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.