Imprese e nuove generazioni a confronto nel primo podcast de “Il valore del vicino”



La prima puntata del progetto “Il valore del vicino” accende il confronto tra giovani e imprenditori sul futuro del lavoro, sul rapporto tra imprese e territorio e sul modo in cui stanno cambiando le aspettative delle nuove generazioni. L’iniziativa, realizzata da Materia Spazio Libero, VareseNews e Confartigianato Imprese Varese all’interno di “Materia d’impresa Lab”, prende forma attraverso una serie di podcast e incontri pubblici dedicati all’economia di prossimità.

A guidare il dialogo è Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews, che mette attorno allo stesso tavolo studenti, lavoratori e imprenditori per riflettere su cosa renda oggi attrattiva una piccola impresa e su quale possa essere il ruolo delle aziende nel costruire comunità e opportunità.

Giovani e imprese: cosa rende attrattivo il lavoro

Tra i protagonisti della prima puntata ci sono Matteo e Usnain, studenti ed ex studenti dell’ITS INCOM, che raccontano il valore di una formazione pratica capace di avvicinare concretamente al mondo del lavoro. Per entrambi, un’azienda diventa interessante quando lascia spazio alla creatività, ascolta le idee dei collaboratori e permette alle persone di crescere professionalmente.

«Mettere le mani in pasta fa la differenza» emerge come uno dei concetti chiave del confronto, insieme alla necessità di costruire ambienti lavorativi più partecipativi e meno rigidi rispetto al passato.

Il nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata

Dal lato delle imprese intervengono Daniele Pierobon, imprenditore della Alba srl di Arcisate, e Alberto Affetti della Affetti Pumps di Castellanza. Due esperienze diverse accomunate dalla volontà di comprendere il cambiamento culturale in corso.

Pierobon sottolinea come le nuove generazioni attribuiscano grande importanza al work-life balance: il tempo libero, la qualità della vita e la possibilità di coltivare interessi personali diventano elementi centrali nella scelta di un lavoro, a volte persino più dello stipendio.

Affetti richiama invece il valore della motivazione personale e della passione. «Meglio avere il cuore pieno che solo le tasche piene» è una delle riflessioni emerse durante il confronto, insieme al tema del sacrificio come passaggio necessario per costruire autonomia e libertà.

Impresa e territorio: il senso del “valore del vicino”

La discussione si allarga poi al ruolo sociale delle imprese. Al centro del progetto c’è infatti l’idea di un’economia di prossimità capace di creare relazioni, redistribuire valore e mantenere un legame forte con il territorio.

Non solo produzione e fatturato, quindi, ma anche responsabilità sociale, cultura e formazione. Nel podcast emerge infatti l’importanza di costruire una solida base culturale e umana, utile non soltanto nel lavoro ma anche nella vita quotidiana e nelle relazioni.

Un progetto che mette in dialogo mondi diversi

“Materia d’impresa Lab” nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio di confronto tra generazioni, mondi professionali e visioni differenti del lavoro. Attraverso podcast e incontri pubblici, il progetto vuole raccontare le trasformazioni che stanno attraversando il tessuto produttivo locale e il rapporto tra giovani e impresa.

La prima puntata di “Il valore del vicino” apre così una riflessione destinata a proseguire nei prossimi appuntamenti, mettendo al centro le persone, le comunità e il futuro del lavoro nei territori.