“ImproInferno + Shake-Speare”, a Rovello Porro una serata di improvvisazione teatrale al Teatro di via Dante

Una serata dedicata all’improvvisazione teatrale, tra comicità, creatività e colpi di scena costruiti dal vivo. Sabato 16 maggio alle 21 il Teatro di Rovello Porro, in via Dante Alighieri 109, ospiterà lo spettacolo “ImproInferno + Shake-Speare”, promosso da Must Musica Danza Teatro.

Sul palco saliranno i gruppi di improvvisazione teatrale che, senza un copione prestabilito, metteranno in pratica le tecniche apprese durante il percorso formativo, dando vita a scene e situazioni create sul momento.

L’ingresso del pubblico in sala è previsto dalle 20.40.

Uno spettacolo senza copione

Il cuore della serata sarà proprio l’improvvisazione: gli attori dovranno costruire personaggi, dialoghi e storie in tempo reale, lasciandosi guidare dagli stimoli della scena e dall’interazione con il pubblico.

L’evento unirà momenti ironici e teatrali in un format che richiama il mondo shakespeariano reinterpretato in chiave creativa e contemporanea.

«Nessun copione ma vedremo gli improvvisatori mettere in gioco tutte le tecniche apprese durante il percorso di improvvisazione teatrale. Cosa accadrà? Lo scopriremo insieme mentre la scena prende vita»

Gli insegnanti e il percorso teatrale

La serata rappresenta anche un momento conclusivo e di condivisione del percorso svolto dagli allievi insieme agli insegnanti Cristina Anna Conca e Riccardo Ranavolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo mail info@spaziomust.it.