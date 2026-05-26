In 400 di corsa a Cocquio Trevisago, Coltro e Barbetta vincono la “Camminiamo Insieme”
Doppietta per i Runners Valbossa nell'8a tappa del "Piede d'Oro" cui hanno partecipato anche diversi ospiti dell'Istituto Sacra Famiglia
Partecipazione folta, a Cocquio Trevisago, per la 21a Camminiamo Insieme, gara podistica valida come 8a tappa stagionale del “Piede d’Oro” ma anche appuntamento con risvolti sociali e benefici visto che è organizzata dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia che proprio a Cocquio ha una delle sue sedi.
A prendere il via sono stati ben 400 appassionati, 125 dei quali iscritti alle graduatorie del Piede d’Oro. Tra questi anche i due vincitori, Fernando Coltro e Sofia Barbetta, che hanno regalato una prestigiosa doppietta ai Runners Valbossa.
Coltro ha concluso la prova sugli 8,5 chilometri del percorso nel tempo di 33.12 precedendo di mezzo minuto Alberto Rossi (Arsaghese); a chiudere il podio Salah Argoub dell’Atletica Gavirate che in volata ha preceduto Riccardo Laudi (Aermacchi). Qunta piazza per Alessio Falcinella (Atletica Luino) davanti a Luca Annigoni (Runners Varese) e Luca Tettamanti (Atletica Arcisate).
In campo femminile netta affermazione di Sofia Barbetta in 38.28: la portacolori del Valbossa ha preceduto Elena Begnis (Arcisate, 39.55) e l’accoppiata della Runner Varese formata da Paola Turriziani e Sabrina Gussoni. Più lontane Slivia Ceresa (Mezzanese), quinta, Annalisa Chinetti (Arcisate) ed Elisa Franzon (Trecate).
La gara ha dato la possibilità a numerosi residenti presso l’istituto di partecipare come concorrenti assieme ai vari educatori e parenti. Il percorso lungo formato da due giri di poco più di 4 chilometri all’interno delle vie di Cocquio, passa anche all’interno dell’Istituto di Sacra Famiglia, e prevede diversi “sali e scendi” per un dislivello totale di 140 metri. Da segnalare anche il dono di una piantina di fiori a tutte le donne giunte al traguardo.
La prossima gara del Piede d’Oro 2026 è già imminente: si corre infatti domenica 31 maggio a Villadosia – frazione di Casale Litta – con la “Quater Pass Inturna a Maria Bambina” organizzata dalla Società AS Casavilla.
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