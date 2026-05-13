In Amazzonia per la tesi: due studenti dell’Insubria tra liane, cacao e foresta tropicale

Partire per l’Amazzonia peruviana per scrivere la tesi di laurea. Non è un’avventura improvvisata, ma il risultato concreto di un accordo universitario che dura da oltre un decennio e che per la prima volta porta due studenti dell’Insubria direttamente sul campo, in uno degli ecosistemi più complessi e preziosi del pianeta.

Sergio Bellocchi e Viktoria Holinkova, entrambi iscritti al corso di Biologia del Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, sono arrivati a Marankiari, una grande tenuta agricola nella regione amazzonica del Perù.

La struttura appartiene a Nopoki, la filiale amazzonica della Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima, con cui l’Insubria ha una convenzione attiva dal 2011, rivista e ampliata nel 2023. Per tutta la durata della ricerca, fino al 31 maggio, con rientro in Italia previsto per il 16 giugno, i due studenti saranno ospitati gratuitamente nel campus universitario, insieme agli oltre quattrocento studenti indigeni che lì vivono e studiano.

I temi delle due ricerche sono distinti ma complementari. Sergio si occuperà di classificare le liane del gruppo Tamshi e le piante della famiglia delle Aracaceae presenti nella tenuta: un lavoro di catalogazione botanica che richiede osservazione diretta, raccolta di campioni e conoscenza del territorio. Viktoria si concentrerà invece su un problema pratico e urgente: la difesa delle piante di cacao danneggiate da un fungo. Un problema che riguarda una coltura di qualità eccellente — il cioccolato che se ne ricava è rinomato — e che richiede soluzioni compatibili con un contesto ambientale delicato.

È proprio il contesto a rendere Marankiari un caso insolito. In questa tenuta, a differenza di quanto avviene nella stragrande maggioranza delle piantagioni amazzoniche, le coltivazioni non hanno sostituito la foresta: convivono con essa. Gli alberi non sono stati abbattuti. La foresta tropicale è rimasta intatta, e le piante coltivate crescono all’interno di quell’ecosistema, non al posto di esso.

«Per questo — spiega il professor Paolo Musso del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio, responsabile scientifico della convenzione — potrebbe diventare un modello di agricoltura ecosostenibile anche per altre località. I risultati delle loro ricerche potrebbero andare molto al di là di quelli di una normale tesi di laurea.»

Musso ha accompagnato personalmente i due studenti in Perù, presentandoli alle autorità accademiche sia a Lima che a Nopoki. Nel frattempo porta avanti un suo lavoro autonomo sulle lingue amazzoniche, destinato a essere pubblicato in un numero speciale della rivista internazionale di linguistica Expressio, diretta da Giulio Facchetti e Paolo Nitti, anch’essi docenti dello stesso dipartimento.

Non è la prima volta che la convenzione tra i due atenei produce risultati concreti: nell’ambito del Progetto Magellano, diversi studenti peruviani di Infermeria hanno già trascorso un semestre all’Insubria per studiare e fare pratica clinica. Ma il viaggio di Sergio e Viktoria segna una novità: è la prima volta che il flusso si inverte, e che sono studenti italiani ad attraversare l’Atlantico per lavorare a Nopoki.