Varese News

Università

In Amazzonia per la tesi: due studenti dell’Insubria tra liane, cacao e foresta tropicale

Sergio e Viktoria sono partiti per il Perù nell'ambito di una convenzione tra l'università di Varese e la cattolica di Lima. Studieranno piante e funghi in una tenuta agricola dove le coltivazioni convivono con la foresta

studenti in amazzonia

Partire per l’Amazzonia peruviana per scrivere la tesi di laurea. Non è un’avventura improvvisata, ma il risultato concreto di un accordo universitario che dura da oltre un decennio e che per la prima volta porta due studenti dell’Insubria direttamente sul campo, in uno degli ecosistemi più complessi e preziosi del pianeta.

Sergio Bellocchi e Viktoria Holinkova, entrambi iscritti al corso di Biologia del Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, sono arrivati a Marankiari, una grande tenuta agricola nella regione amazzonica del Perù.

La struttura appartiene a Nopoki, la filiale amazzonica della Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima, con cui l’Insubria ha una convenzione attiva dal 2011, rivista e ampliata nel 2023. Per tutta la durata della ricerca, fino al 31 maggio, con rientro in Italia previsto per il 16 giugno, i due studenti saranno ospitati gratuitamente nel campus universitario, insieme agli oltre quattrocento studenti indigeni che lì vivono e studiano.

I temi delle due ricerche sono distinti ma complementari. Sergio si occuperà di classificare le liane del gruppo Tamshi e le piante della famiglia delle Aracaceae presenti nella tenuta: un lavoro di catalogazione botanica che richiede osservazione diretta, raccolta di campioni e conoscenza del territorio. Viktoria si concentrerà invece su un problema pratico e urgente: la difesa delle piante di cacao danneggiate da un fungo. Un problema che riguarda una coltura di qualità eccellente — il cioccolato che se ne ricava è rinomato — e che richiede soluzioni compatibili con un contesto ambientale delicato.

È proprio il contesto a rendere Marankiari un caso insolito. In questa tenuta, a differenza di quanto avviene nella stragrande maggioranza delle piantagioni amazzoniche, le coltivazioni non hanno sostituito la foresta: convivono con essa. Gli alberi non sono stati abbattuti. La foresta tropicale è rimasta intatta, e le piante coltivate crescono all’interno di quell’ecosistema, non al posto di esso.

«Per questo — spiega il professor Paolo Musso del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio, responsabile scientifico della convenzione — potrebbe diventare un modello di agricoltura ecosostenibile anche per altre località. I risultati delle loro ricerche potrebbero andare molto al di là di quelli di una normale tesi di laurea.»

Musso ha accompagnato personalmente i due studenti in Perù, presentandoli alle autorità accademiche sia a Lima che a Nopoki. Nel frattempo porta avanti un suo lavoro autonomo sulle lingue amazzoniche, destinato a essere pubblicato in un numero speciale della rivista internazionale di linguistica Expressio, diretta da Giulio Facchetti e Paolo Nitti, anch’essi docenti dello stesso dipartimento.

Non è la prima volta che la convenzione tra i due atenei produce risultati concreti: nell’ambito del Progetto Magellano, diversi studenti peruviani di Infermeria hanno già trascorso un semestre all’Insubria per studiare e fare pratica clinica. Ma il viaggio di Sergio e Viktoria segna una novità: è la prima volta che il flusso si inverte, e che sono studenti italiani ad attraversare l’Atlantico per lavorare a Nopoki.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.