“In ascolto di luoghi e voci”, a Castelveccana una giornata tra arte, fede e musica
Domenica 10 maggio visite guidate nelle chiese della Valtravaglia, itinerari a piedi e il concerto dei cori giovanili del Liceo Cairoli e del Coro Enjoy
Una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio storico e religioso della Valtravaglia, accompagnata dalla musica e dalle voci dei giovani. Domenica 10 maggio 2026 Castelveccana ospiterà “In ascolto di luoghi e voci”, itinerario artistico-musicale promosso dal Comune di Castelveccana e dalle Parrocchie della Valtravaglia.
L’iniziativa permetterà di visitare tre luoghi di culto di particolare valore storico, culturale e spirituale: le chiese di San Giorgio, San Genesio e Santa Veronica, aperte al pubblico dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. Accanto alle visite guidate sarà possibile partecipare anche a un percorso a piedi tra le chiese, con partenze previste alle 10.30 e alle 13.30 dal piazzale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
Il programma, ambientato nello scenario del Lago Maggiore, punta a unire paesaggio, arte e spiritualità attraverso un’esperienza diffusa sul territorio. Le chiese saranno facilmente raggiungibili anche in auto, mentre per informazioni e iscrizioni al percorso a piedi è disponibile il numero 338 1241336.
La giornata si concluderà alle 16.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo con il concerto a ingresso libero dei cori giovanili: il Coro del Liceo Cairoli di Varese e il Coro Enjoy di Cesano Maderno, diretti dal maestro Raffaele Cifani.
Il Coro del Liceo Cairoli, nato nel 2003, ha coinvolto negli anni oltre 300 studenti, partecipando a festival nazionali e concerti in diverse città italiane. Tra le esperienze più significative figurano le esibizioni all’Auditorium San Gottardo di Milano, a Roma e al Teatro Arcimboldi insieme a Ennio Morricone e Futurorchestra. Il coro ha inoltre ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al concorso Solevoci.
Il Coro Enjoy, formazione femminile nata a Cesano Maderno e costituitasi in associazione nel 2017, riunisce giovani coriste provenienti da esperienze scolastiche liceali. Il repertorio spazia dalla polifonia sacra e profana rinascimentale al vocal pop a cappella. Nel corso degli anni il coro ha preso parte a manifestazioni come MITO SettembreMusica e il Festival internazionale La Fabbrica del Canto, ottenendo apprezzamenti di pubblico e critica e numerosi riconoscimenti nei concorsi corali.
Alla guida delle due formazioni ci sarà Raffaele Cifani, direttore di coro, pianista e arrangiatore vocal pop con una lunga esperienza nella coralità giovanile e scolastica. Recentemente è stato nominato, insieme a Maria Ciavarella, alla direzione del Coro Giovanile Lombardo per il biennio 2026-2028.
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