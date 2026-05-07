“In ascolto di luoghi e voci”, a Castelveccana una giornata tra arte, fede e musica

Una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio storico e religioso della Valtravaglia, accompagnata dalla musica e dalle voci dei giovani. Domenica 10 maggio 2026 Castelveccana ospiterà “In ascolto di luoghi e voci”, itinerario artistico-musicale promosso dal Comune di Castelveccana e dalle Parrocchie della Valtravaglia.

L’iniziativa permetterà di visitare tre luoghi di culto di particolare valore storico, culturale e spirituale: le chiese di San Giorgio, San Genesio e Santa Veronica, aperte al pubblico dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. Accanto alle visite guidate sarà possibile partecipare anche a un percorso a piedi tra le chiese, con partenze previste alle 10.30 e alle 13.30 dal piazzale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Il programma, ambientato nello scenario del Lago Maggiore, punta a unire paesaggio, arte e spiritualità attraverso un’esperienza diffusa sul territorio. Le chiese saranno facilmente raggiungibili anche in auto, mentre per informazioni e iscrizioni al percorso a piedi è disponibile il numero 338 1241336.

La giornata si concluderà alle 16.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo con il concerto a ingresso libero dei cori giovanili: il Coro del Liceo Cairoli di Varese e il Coro Enjoy di Cesano Maderno, diretti dal maestro Raffaele Cifani.

Il Coro del Liceo Cairoli, nato nel 2003, ha coinvolto negli anni oltre 300 studenti, partecipando a festival nazionali e concerti in diverse città italiane. Tra le esperienze più significative figurano le esibizioni all’Auditorium San Gottardo di Milano, a Roma e al Teatro Arcimboldi insieme a Ennio Morricone e Futurorchestra. Il coro ha inoltre ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al concorso Solevoci.

Il Coro Enjoy, formazione femminile nata a Cesano Maderno e costituitasi in associazione nel 2017, riunisce giovani coriste provenienti da esperienze scolastiche liceali. Il repertorio spazia dalla polifonia sacra e profana rinascimentale al vocal pop a cappella. Nel corso degli anni il coro ha preso parte a manifestazioni come MITO SettembreMusica e il Festival internazionale La Fabbrica del Canto, ottenendo apprezzamenti di pubblico e critica e numerosi riconoscimenti nei concorsi corali.

Alla guida delle due formazioni ci sarà Raffaele Cifani, direttore di coro, pianista e arrangiatore vocal pop con una lunga esperienza nella coralità giovanile e scolastica. Recentemente è stato nominato, insieme a Maria Ciavarella, alla direzione del Coro Giovanile Lombardo per il biennio 2026-2028.