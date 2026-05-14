In autostrada A8 un’altra mattinata di passione tra Cavaria e Gallarate: code da Castronno per il restringimento di carreggiata
I lavori per il rifacimento delle barriere antirumore, in corso ormai da settimane nel tratto tra la barriera di Gallarate e l'allacciamento con la A8, continuano a generare forti rallentamenti in entrambe le direzioni
Mattinata difficile, l’ennesima, sull’A8 Milano-Varese per chi si è messo in viaggio in direzione del capoluogo lombardo. Il restringimento della carreggiata legato al cantiere aperto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate ha provocato code già nelle prime ore di questo giovedì 14 maggio: la colonna di traffico partiva addirittura dallo svincolo di Castronno e proseguiva senza soluzione di continuità fino al cantiere, con rallentamenti che si estendevano anche sulla carreggiata opposta, in direzione Varese.
Una situazione che ormai non è più un’eccezione. Da settimane il tratto compreso tra la barriera di Gallarate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese è interessato dai lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, un intervento che ha imposto restringimenti di carreggiata e una serie di chiusure notturne programmate. Già venerdì 8 maggio Autostrade per l’Italia aveva segnalato incolonnamenti con tempi di percorrenza aumentati fino a circa quindici minuti, e la situazione si è poi ripetuta nei giorni successivi, con code che si formano ormai con regolarità nelle ore di punta del mattino.
Il quadro è ulteriormente complicato dalle chiusure serali e notturne che, da inizio mese, si susseguono lungo l’asse Solbiate Arno-Gallarate-Cavaria, con percorsi alternativi che scaricano traffico sulla SS341 e sulla viabilità ordinaria. A questo si aggiunge la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate in direzione Milano, sempre per l’installazione delle nuove barriere antirumore.
Per i pendolari che ogni mattina percorrono l’Autolaghi verso Milano, e per i frontalieri di ritorno nel pomeriggio, il bollettino quotidiano è diventato sempre lo stesso: meglio mettere in conto tempi più lunghi e, dove possibile, valutare percorsi alternativi finché il cantiere resterà aperto.
La testimonianza di un lettore
Pendolari sull’A8, agli automobilisti non resta che una sola cosa da fare: aspettare, pagare e perdere tempo
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