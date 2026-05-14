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Gallarate/Malpensa

In autostrada A8 un’altra mattinata di passione tra Cavaria e Gallarate: code da Castronno per il restringimento di carreggiata

I lavori per il rifacimento delle barriere antirumore, in corso ormai da settimane nel tratto tra la barriera di Gallarate e l'allacciamento con la A8, continuano a generare forti rallentamenti in entrambe le direzioni

Generico 11 May 2026

Mattinata difficile, l’ennesima, sull’A8 Milano-Varese per chi si è messo in viaggio in direzione del capoluogo lombardo. Il restringimento della carreggiata legato al cantiere aperto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate ha provocato code già nelle prime ore di questo giovedì 14 maggio: la colonna di traffico partiva addirittura dallo svincolo di Castronno e proseguiva senza soluzione di continuità fino al cantiere, con rallentamenti che si estendevano anche sulla carreggiata opposta, in direzione Varese.

Una situazione che ormai non è più un’eccezione. Da settimane il tratto compreso tra la barriera di Gallarate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese è interessato dai lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, un intervento che ha imposto restringimenti di carreggiata e una serie di chiusure notturne programmate. Già venerdì 8 maggio Autostrade per l’Italia aveva segnalato incolonnamenti con tempi di percorrenza aumentati fino a circa quindici minuti, e la situazione si è poi ripetuta nei giorni successivi, con code che si formano ormai con regolarità nelle ore di punta del mattino.

Il quadro è ulteriormente complicato dalle chiusure serali e notturne che, da inizio mese, si susseguono lungo l’asse Solbiate Arno-Gallarate-Cavaria, con percorsi alternativi che scaricano traffico sulla SS341 e sulla viabilità ordinaria. A questo si aggiunge la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate in direzione Milano, sempre per l’installazione delle nuove barriere antirumore.

Per i pendolari che ogni mattina percorrono l’Autolaghi verso Milano, e per i frontalieri di ritorno nel pomeriggio, il bollettino quotidiano è diventato sempre lo stesso: meglio mettere in conto tempi più lunghi e, dove possibile, valutare percorsi alternativi finché il cantiere resterà aperto.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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