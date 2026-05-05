In banca con l’anziana per il prelievo, ma allo sportello non ci cascano: sequestro e braccialetto elettronico per una coppia

Hanno tentato di sottrarre altri 30mila euro a una donna ultranovantenne, presentandosi come suoi nipoti in banca, ma l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha bloccato l’operazione e fatto emergere un raggiro ben più ampio. È quanto accaduto a Novara, dove una coppia è ora sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

L’allarme è scattato lo scorso 12 febbraio, quando il personale di una filiale Intesa Sanpaolo ha segnalato movimenti sospetti su richiesta dell’anziana cliente, accompagnata da due persone. Gli agenti intervenuti hanno accertato che i due non avevano alcun legame di parentela con la donna, pur frequentandola abitualmente.

Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito un quadro preoccupante: approfittando dello stato di fragilità e del decadimento cognitivo della vittima, gli indagati l’avrebbero indotta per mesi a compiere operazioni a proprio danno. Dal novembre 2023 si sarebbero impossessati della carta bancomat, effettuando prelievi per oltre 111mila euro e pagamenti per più di 42mila euro, oltre a spingerla a disinvestire polizze assicurative per circa 150mila euro.

Secondo gli inquirenti, la coppia avrebbe anche isolato progressivamente la donna dal contesto familiare, esercitando su di lei un controllo costante. Il profitto illecito complessivo ammonterebbe ad almeno 155mila euro.

Il Gip del Tribunale di Novara ha disposto il sequestro preventivo di beni e denaro fino a oltre 154mila euro, inclusa un’auto acquistata con i fondi sottratti. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche gioielli e documenti personali dell’anziana.

A fine aprile è stata infine eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’anziana con l’applicazione del braccialetto elettronico, a tutela della vittima.