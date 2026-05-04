In casa a Milano trasformava la cocaina da liquida a solida: la Polizia arresta un 56enne

Un appartamento trasformato in laboratorio per la lavorazione della droga, con tanto di solventi e attrezzature per il confezionamento. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato di Milano, che ha arrestato un cittadino albanese di 56 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è partita da alcune segnalazioni dei residenti di uno stabile in via Teramo, nella zona di Porta Ticinese, che da tempo lamentavano rumori sospetti nelle ore serali e notturne, riconducibili al funzionamento continuo di una ventola. Un dettaglio che ha insospettito gli agenti del commissariato, impegnati in attività di contrasto allo spaccio.

Mercoledì 29 aprile, intorno alle 14, i poliziotti di via Tabacchi hanno fermato l’uomo per un controllo. Dopo un iniziale atteggiamento reticente, il 56enne ha consegnato le chiavi dell’appartamento. All’interno, gli agenti hanno trovato un vero e proprio kit per la lavorazione e il confezionamento della droga: una macchina sottovuoto, tre bilancini di precisione – uno dei quali sporco di cocaina – oltre a diverse buste per il confezionamento, una sostanza cristallina e quattro bottiglie di acetone puro. Sequestrati anche due orologi di lusso e quattro telefoni cellulari.

La scoperta più rilevante è arrivata però nel box di pertinenza dell’abitazione. Con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia Locale, i cani Qarlo e Malù, gli agenti hanno rinvenuto due taniche da 20 litri etichettate “acetone”, ma contenenti in realtà cocaina liquida, come confermato dal narcotest.

Nel garage è stato inoltre trovato un termoventilatore, ritenuto compatibile con i rumori segnalati dai condomini. L’apparecchio potrebbe essere stato utilizzato per trasformare la cocaina dallo stato liquido a quello solido, una tecnica impiegata per eludere i controlli durante il trasporto.

Per l’uomo sono così scattate le manette. Le indagini proseguono per chiarire l’eventuale coinvolgimento di altre persone e ricostruire la rete di distribuzione della droga.