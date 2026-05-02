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In centoquaranta a piedi esplorano i luoghi più belli di Golasecca

Una bella giornata di cammino su un tragitto di 13 chilometri attraverso gli angoli più suggestivi del paese

cercatore d'oro Giorgio Bogni

Dai luoghi dell’Ipposidra e la misteriosa Torrazza di Sesona, fino all’affascinante villa Mira Bonomi e al Sass di Biss. A Golasecca il primo maggio ben 140 persone hanno partecipato alla Quatar pass in cumpagnia: la giornata di cammino organizzata da Pro Loco golasecchese con la collaborazione di Parole per Terra Golasecca.

Il gruppo ha percorso un itinerario di quasi 13 chilometri, godendosi – oltre alle bellezze del paese – anche un buon aperitivo, il pranzo e la merenda.

Tra le tante curiosità incontrate durante il viaggio, c’era anche il cercatore d’oro Giorgio Bogni. Conclusa la passeggiata, i partecipanti hanno ricevuto anche dei gadget di ricordo.

In occasione della Quatar pass, l’associazione Parole per Terra ha donato alla Proloco Golasecchese un defibrillatore.

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Pubblicato il 02 Maggio 2026
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