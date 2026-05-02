In centoquaranta a piedi esplorano i luoghi più belli di Golasecca
Una bella giornata di cammino su un tragitto di 13 chilometri attraverso gli angoli più suggestivi del paese
Dai luoghi dell’Ipposidra e la misteriosa Torrazza di Sesona, fino all’affascinante villa Mira Bonomi e al Sass di Biss. A Golasecca il primo maggio ben 140 persone hanno partecipato alla Quatar pass in cumpagnia: la giornata di cammino organizzata da Pro Loco golasecchese con la collaborazione di Parole per Terra Golasecca.
Il gruppo ha percorso un itinerario di quasi 13 chilometri, godendosi – oltre alle bellezze del paese – anche un buon aperitivo, il pranzo e la merenda.
Tra le tante curiosità incontrate durante il viaggio, c’era anche il cercatore d’oro Giorgio Bogni. Conclusa la passeggiata, i partecipanti hanno ricevuto anche dei gadget di ricordo.
In occasione della Quatar pass, l’associazione Parole per Terra ha donato alla Proloco Golasecchese un defibrillatore.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.