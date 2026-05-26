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Gallarate/Malpensa

In consiglio comunale a Gallarate Davide Ferrari lascia il posto a Domenico Dal Bene

Cambio della guardia sui banchi del Pd nella serata del 25 maggio, per emersa incompatibilità

Generico 25 May 2026

A Gallarate il gruppo del Partito Democratico saluta Davide Ferrari, costretto a lasciare il consiglio comunale a seguito della nomina a incarico dirigenziale nel Comune di Casale Litta, incarico che lo rende incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto a Palazzo Broletto. Al suo posto entra in consiglio Domenico Del Bene.

Nel corso della seduta Ferrari ha affidato ai colleghi un breve saluto di commiato: «È stato un onore far parte dell’organo che rappresenta la nostra città. In questo breve periodo di servizio ho avvertito che non sempre il Consiglio è stato un luogo di confronto vero sul bene della città, ma luogo di polarizzazione e scontro. Ho fatto parte anche io di queste dinamiche. Auguro a tutti, per il futuro, che il confronto costruttivo diventi regola e non eccezione. Per quanto mi riguarda, spero di aver servito con disciplina e onore».

Nel suo primo intervento in consiglio comunale nella seduta del 25 maggio, Domenico Del Bene ha sottolineato il valore istituzionale dell’assemblea cittadina: «Sono onorato di essere in questo luogo che reputo sacro dal punto di vista democratico e istituzionale».

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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