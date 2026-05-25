“In Festa con Silvia” torna per il decimo anniversario: volley, musica e solidarietà a Varese

Al Centro Giovanile San Carlo di Varese il 20 e 21 giugno torna l’evento che unisce sport, musica e solidarietà per ricordare Silvia e raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli

Giunge quest’anno alla decima edizione “In Festa con Silvia”, l’evento che ogni anno riunisce sport, musica e solidarietà nel ricordo di Silvia. L’appuntamento è fissato per sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 presso il Centro Giovanile San Carlo di Varese, in Via Giannone 23, con il patrocinio del Comune di Varese.

Cuore della manifestazione è il torneo di volley misto 3+3 a cui parteciperanno 12 squadre: il via è previsto sabato 20 giugno alle ore 12:00, con proseguimento domenica 21 a partire dalle 10:00. L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, ente filantropico impegnato nella lotta contro i tumori pediatrici.

Il programma è ricco anche fuori dal campo. Sabato sera alle 21:00 è in programma un concerto della rock band “Caos”, mentre domenica 21 alle 14:00 il Valtinella Horse Center porterà una dimostrazione spettacolo per avvicinare grandi e piccini al mondo dell’equitazione. Durante entrambe le giornate sarà attivo un banco cucina con spiedoni, salamelle e patatine fritte.

L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Oratorio San Carlo Borromeo e di diverse realtà del territorio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Mauro al 347 4296242 oppure seguire la pagina Facebook “Silvia-e-i-suoi-amici-in-festa”.