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Canton Ticino

In frontiera con 100 chili di hashish: arrestato un uomo al valico di Ponte Tresa

Nei guai un 44enne di origini ucraine diretto in Italia: è accusato di infrazione sulla legge federale sugli stupefacenti

dogana svizzera

Un uomo di 44 anni di origini ucraine è stato arrestato sul lato elvetico della dogana tra Svizzera e Italia dopo un controllo effettuato dagli uomini dell’UDSC, l’ufficio federale della sicurezza dei confini. Lo scorso venerdì (22 maggio) l’uomo è giunto al valico di Ponte Tresa a bordo di un’automobile con targa polacca, diretto in Italia.

Durante il controllo effettuato dal personale della dogana, si è scoperto che l’uomo aveva occultato 100 chilogrammi di hashish oltre ad avere con sé denaro contante. Il 44enne è stato immediatamente fermato e accusato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

Successivamente il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) – l’autorità che convalida gli arresti – ha confermato la misura restrittiva della libertà nei confronti dell’uomo che resta quindi in carcere. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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