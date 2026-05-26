In frontiera con 100 chili di hashish: arrestato un uomo al valico di Ponte Tresa
Nei guai un 44enne di origini ucraine diretto in Italia: è accusato di infrazione sulla legge federale sugli stupefacenti
Un uomo di 44 anni di origini ucraine è stato arrestato sul lato elvetico della dogana tra Svizzera e Italia dopo un controllo effettuato dagli uomini dell’UDSC, l’ufficio federale della sicurezza dei confini. Lo scorso venerdì (22 maggio) l’uomo è giunto al valico di Ponte Tresa a bordo di un’automobile con targa polacca, diretto in Italia.
Durante il controllo effettuato dal personale della dogana, si è scoperto che l’uomo aveva occultato 100 chilogrammi di hashish oltre ad avere con sé denaro contante. Il 44enne è stato immediatamente fermato e accusato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.
Successivamente il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) – l’autorità che convalida gli arresti – ha confermato la misura restrittiva della libertà nei confronti dell’uomo che resta quindi in carcere. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.
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