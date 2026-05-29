In italia 4,5 milioni di uomini non lavorano: un libro svela chi sono gli “inattivi” italiani

Sono oltre 4,5 milioni. Hanno tra i 30 e i 64 anni. Non lavorano e non cercano lavoro. Eppure nel dibattito pubblico italiano sono quasi invisibili: non fanno notizia, non mobilitano politiche specifiche, non vengono raccontati.

Si chiamano “inattivi”, una parola burocratica che appiattisce in un’unica etichetta statistica situazioni profondamente diverse. Un nuovo volume, coordinato da Laura Zanfrini per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prova a restituire loro un volto e a spiegare cosa ci dicono davvero di noi.

Il titolo, (Im)perfetti sconosciuti. Uno studio transdisciplinare sugli uomini adulti che (non) lavorano e (non) vogliono lavorare, è già un programma. Quell’aggettivo “imperfetti” non è un giudizio morale: è la descrizione di esistenze che non corrispondono al modello atteso, quello dell’uomo adulto stabile, produttivo, principale percettore di reddito familiare. Un modello che, come il libro dimostra con rigore, è entrato in crisi profonda.

Non una categoria, ma un arcipelago

Il primo merito del volume è smontare l’idea che gli inattivi siano un gruppo omogeneo. Dietro quella parola convivono storie radicalmente diverse: l’operaio cinquantenne espulso dalla fabbrica dopo una ristrutturazione aziendale e ormai scoraggiato dopo anni di ricerca inutile; il lavoratore precario che ha accumulato contratti intermittenti e sottopagati fino a perdere fiducia nel sistema; chi svolge attività in nero senza comparire nelle statistiche ufficiali; chi ha problemi di salute fisica o psicologica che rendono difficile il reinserimento; e infine, chi ha scelto consapevolmente di uscire dal mercato del lavoro per ridefinire le proprie priorità e il proprio modo di stare al mondo.

Questa eterogeneità non è un dettaglio secondario. È il cuore del libro. Perché significa che non esiste una sola risposta politica al fenomeno, e che affrontarlo con strumenti uniformi, premiando o punendo indiscriminatamente, significa non averlo capito.

La crisi del maschio breadwinner

La lettura sociologica è forse la più originale e stimolante del volume. Gli autori inquadrano l’inattività maschile adulta come un sintomo della crisi di un modello identitario che ha dominato il Novecento italiano: quello dell’uomo definito dal lavoro. Nella società industriale del dopoguerra, il maschio adulto occupato era la norma sociale dominante. Il lavoro non era soltanto fonte di reddito: strutturava il tempo, costruiva l’autostima, definiva il ruolo nella famiglia e nella comunità, conferiva riconoscimento e appartenenza.

Quando questo pilastro viene meno, per licenziamento, per scoraggiamento, per scelta. Si produce, così, una frattura biografica che va molto al di là della perdita economica. Molti degli uomini intervistati nella ricerca descrivono l’uscita dal lavoro come una perdita di identità, una crisi del proprio ruolo familiare, una forma di vergogna sociale difficile da nominare. La virilità produttiva, quella che si misura nel contributo economico alla famiglia e nel riconoscimento professionale, è ancora un modello interiorizzato profondamente, anche da chi lo ha abbandonato.

Eppure il libro registra anche qualcosa di nuovo e inatteso. Una parte degli uomini inattivi non vive questa condizione come fallimento, ma come distacco consapevole da un sistema percepito come insostenibile.

Ritmi di lavoro logoranti, ambienti professionali tossici, un’idea di successo ridotta alla sola carriera: c’è chi ha scelto di uscire da tutto questo, rivendicando il diritto a una vita che non si misuri esclusivamente in termini di produttività. Il volume chiama questo fenomeno “rivoluzione del non lavoro”, una provocazione intellettuale che invita a prendere sul serio anche le ragioni culturali dell’inattività, non solo quelle economiche.

Una storia italiana: dal fordismo al precariato

La prospettiva storico-sociale del volume è quella che meglio restituisce la profondità del problema. L’inattività maschile adulta non è un fenomeno improvviso: è l’esito di quarant’anni di trasformazioni strutturali che hanno progressivamente smantellato il modello occupazionale su cui si era costruita l’Italia repubblicana.

Nella stagione fordista, il lavoro industriale stabile era il collante della società. La grande fabbrica garantiva non solo un salario, ma un’identità collettiva, una rete di relazioni, un orizzonte di aspettative. La deindustrializzazione, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, la crisi delle grandi imprese e la diffusione del precariato hanno eroso tutto questo in modo graduale ma irreversibile.

Il volume mostra con chiarezza come le diverse generazioni abbiano attraversato questa trasformazione in modi molto differenti. Gli uomini più anziani, cresciuti nella cultura del lavoro stabile, vivono spesso la propria uscita dal mercato come una sorta di prepensionamento anticipato, talvolta come un’espulsione traumatica da un sistema che li aveva formati per durare.

Gli uomini tra i quaranta e i cinquant’anni rappresentano invece la generazione di mezzo: sono entrati nel mercato del lavoro con aspettative di stabilità e si sono trovati a fare i conti con la precarizzazione, i contratti a termine, i tagli. Sono loro, sottolinea il libro, i più colpiti dalla transizione al post-fordismo.

Le generazioni più giovani, infine, non hanno mai conosciuto davvero la sicurezza del lavoro fordista: sono entrate direttamente in un sistema frammentato, discontinuo, con salari bassi e prospettive incerte, sviluppando un rapporto con il lavoro già strutturalmente più fragile e distaccato.

Il paradosso italiano

Uno dei passaggi più acuti del volume riguarda la contraddizione di fondo del mercato del lavoro italiano. Da un lato le imprese denunciano sistematicamente difficoltà a trovare manodopera, carenza di figure professionali, impossibilità di coprire posizioni aperte. Dall’altro, milioni di uomini in età lavorativa restano fuori dal sistema. Come si spiega?

La risposta del libro è scomoda ma difficilmente contestabile: il problema non è la quantità dei posti disponibili, ma la loro qualità. Il mercato del lavoro italiano ha prodotto negli ultimi anni una quantità crescente di occupazione povera, mal retribuita, instabile, priva di prospettive di crescita. Di fronte a queste opportunità, molti uomini adulti — soprattutto quelli che hanno già accumulato esperienze lavorative negative — sviluppano un progressivo distacco, non perché non vogliano lavorare in assoluto, ma perché percepiscono le proposte disponibili come incompatibili con qualsiasi aspettativa ragionevole di dignità e stabilità. La “fuga dal lavoro”, in molti casi, è l’esito razionale di traiettorie professionali logoranti.

Le ricadute umane: isolamento, salute, disuguaglianza

Il volume non si limita all’analisi macroeconomica e sociologica, ma scende nelle conseguenze concrete dell’inattività sulla vita delle persone. I dati della survey nazionale mostrano un quadro preoccupante: chi non lavora tende ad isolarsi, a deteriorare le proprie relazioni sociali, a perdere autostima. I problemi di salute — fisica e mentale — sono significativamente più diffusi tra gli inattivi che tra i lavoratori. Molti dichiarano che la propria situazione personale è peggiorata rispetto al periodo in cui avevano un’occupazione.

Ma anche qui il libro evita le semplificazioni. Per alcuni l’inattività è impoverimento e marginalizzazione; per altri è, almeno inizialmente, una scelta sostenibile grazie a risorse familiari o economiche pregresse. Questa distinzione è cruciale: l’inattività non pesa uguale su tutti, e chi non dispone di reti di supporto finisce per sperimentarla come esclusione, non come libertà. Le disuguaglianze, insomma, non spariscono fuori dal mercato del lavoro: lo seguono e spesso si accentuano.

Una società che deve fare i conti con sé stessa

Al termine della lettura, il ritratto che emerge dagli imperfetti sconosciuti è quello di una società che ha costruito la propria coesione intorno al lavoro stabile e ora si trova a fare i conti con la sua crisi senza avere ancora gli strumenti culturali, politici e istituzionali per farlo.

Gli uomini inattivi non sono un’anomalia da correggere né una categoria da assistere passivamente. Sono lo specchio di trasformazioni che riguardano tutti: la crisi del modello identitario maschile novecentesco, l’impoverimento del lavoro disponibile, la fragilità crescente di intere generazioni, il bisogno di ripensare il rapporto tra occupazione, cittadinanza e benessere.

Il libro non offre risposte facili perché, onestamente, non ce ne sono. Ma il solo fatto di rendere visibili questi quattro milioni e mezzo di uomini, con le loro storie, le loro contraddizioni, le loro scelte e le loro sconfitte, è già un contributo che il dibattito pubblico italiano non può permettersi di ignorare.

Il libro è stato presentato giovedì 28 maggio all’ Università Cattolica del Sacro Cuore

https://www.vitaepensiero.it/news/eventi/imperfetti-sconosciuti-in-universita-cattolica-7046.html