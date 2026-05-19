In memoria di nonna Gió, i nipoti costruiscono una casa dall’altra parte del mondo

C’era una poltrona, in quel salotto di Castronno. E chi ci si sedeva accanto sapeva che da lì si usciva con qualcosa in più: più capiti, più forti, più amati. Giovanna Reciputi, per tutti nonna Gió, si è spenta il 16 maggio a 93 anni, lasciando i figli Laura con Enzo, il genero Gianbattista, i nipoti con le loro compagne e le piccole Sofia e Anna.

Ora i suoi nipoti vogliono moltiplicare l’amore che lei era in grado di donare e trasformarlo in qualcosa di concreto. Non fiori ma donazioni. Per una buona causa.

Questo il loro messaggio:

Nonna Gió per noi era una porto sicuro, una casa, un rifugio. Bastava sederci sulla sua poltrona, sconnetterci dal mondo e connetterci con lei, che ti si sedeva accanto e diceva: “cià, conta su”.

In quel salotto le nostre pene si alleggerivano e uscivamo da lì più forti, più compresi, più amati.

Nonna Gió ha seminato dentro ognuno di noi un seme. Lo ha fatto con l’esempio e con l’amore. Dentro di noi questo amore si espande, ci attraversa, esce da noi e raggiunge gli altri.

E noi lo useremo tutto, questo amore che ci lascia e che continua a nutrire: lo useremo per noi stessi, lo useremo tra di noi e lo useremo anche per il prossimo.

Per questo, su richiesta dei nipoti, le vostre donazioni saranno destinate a Adong Daina Dokas, una donna di 36 anni di etnia acholi, del Nord Uganda, con una grave disabilità e sulla sedia a rotelle, che ha recentemente perso la sua capanna in un incendio.

Che cosa farà l’associazione Good Samaritan con la vostra generosità: le costruiremo o ripareremo la capanna, le daremo assistenza medica per la cura delle ustioni e del diabete. Le daremo supporto psicologico e un ausilio pratico per gestire la sua disabilità. Le donazioni la aiuteranno a costruire la capanna di Nonna Gió e a conferire dignità, indipendenza e speranza a Daina.

Potete donare tramite bonifico bancario a Good Samaritan ODV

IBAN: IT32E0306909606100000015961

Causale: “capanna di nonna Gió”

Il rosario si terrà martedì 20 maggio alle 15:30. Il funerale seguirà alle 16:00 nella chiesa parrocchiale di Castronno.

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