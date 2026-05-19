In più di 180 a “sfidarsi” all’aperiquiz della Contrada Rescalda

«Non serve una piazza storica per fare comunità, a volte basta un parcheggio, la giusta compagnia e tanta voglia di stare insieme». Più di 180 persone nei giorni scorsi si sono ritrovate in viale Lombardia a Rescalda per l’aperiquiz organizzato dalla Contrada Rescalda in collaborazione con un’attività del territorio, tra «risate e sana competizione».

«La serata è scivolata via tra un brindisi e l’altro – raccontano dalla contrada -, ma il vero protagonista è stato il quiz multimediale che ha visto sfidarsi squadre “agguerritissime” su tre manche: due di cultura generale e una, sentitissima, dedicata interamente alle curiosità e alla storia locale di Rescalda e Rescaldina».

«Questa è la nostra idea di festa – spiegano gli organizzatori, ringraziando la vetrina che ha collaborato con la contrada e l’oratorio, che messo a disposizione i tavoli -. Puntiamo all’aggregazione sociale sul territorio. Non è importante la cornice fisica, che sia una piazza o un parcheggio: l’importante è il divertimento e il coinvolgimento dei nostri commercianti, che continueremo a sostenere con nuovi eventi».

“Archiviato” l’aperiquiz, la Contrada Rescalda sta già pensando ai prossimi appuntamenti, a partire dall’Indian Color Party di luglio e da una «novità» su cui i biancorossi non scoprono ancora le carte