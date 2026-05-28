In prognosi riservata al San Gerardo di Monza il motociclista di 23 anni ferito nell’incidente di Malnate

Rimangono sotto continuo monitoraggio le condizioni del giovane di 23 anni coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 27 maggio a Malnate. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso subito dopo lo scontro frontale con un’auto lungo la provinciale 3 sulla strada delle Fontanelle.

Il quadro clinico del giovane

Dall’ospedale monzese sono giunti i primi aggiornamenti ufficiali riguardo lo stato di salute del ventitreenne. «Il paziente è ricoverato in Neurorianimazione – spiegano dall’ufficio stampa dell’ospedale San Gerardo – in prognosi riservata».

L’allarme, nella serata di mercoledì, è scattato pochi minuti prima delle ore 19. I carabinieri di Malnate, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno riferito di uno scontro frontale tra la moto guidata dal ragazzo e un’auto, i cui passeggeri sono invece rimasti illesi.