In provincia di Varese torna la pioggia, allerta temporali e vento forte in pianura e su Milano

Per la giornata di domani 14 maggio è prevista una marcata instabilità con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni inizieranno ad interessare la regione già dal mattino ed inizialmente coinvolgeranno la fascia alpina e prealpina.

In mattinata ci sarà l’attivazione dei temporali anche sulla pianura che, nel pomeriggio, si trascineranno verso Est, mentre durante la serata si prevedono solo fenomeni residui. Le precipitazioni non saranno quindi eccezionali ma per lo più localizzate e si prevedono picchi fino a 50 mm sulle 6 ore. Si segnala anche la possibile formazione di grandine. I venti subiranno un’intensificazione generalmente associata ai fenomeni temporaleschi, con raffiche fino a oltre 70-90 km/h.

L’ALLERTA

Per questo motivo la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo gialla a partire dalle 6 di giovedì sulle Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale (province di Cremona, Milano, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Lecco), Alta Pianura Orientale, Bassa pianura Occidentale, Bassa pianura Centro Orientale, Appennino Pavese.

MILANO

Come anticipato l’allerta è valida in special modo sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 14 maggio, che proseguirà fino a mezzanotte. «Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo», fanno sapere dal Comune di Milano. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

PREVISIONI METEO SUL VARESOTTO

Una circolazione depressionaria presente da giorni sull’Europa settentrionale sospinge alcune perturbazioni sull’area alpina associate a tratti a condizioni di instabilità, spiega il Centro geofisico prealpino di Varese che per giovedì prevede In parte soleggiato sulla pianura. Nuvolosità spesso estesa invece su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana con locali rovesci o temporali possibili già in mattinata e che dal pomeriggio potranno estendersi anche alla fascia di pianura. Venerdì Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci sparsi, in particolare sui rilievi e all’est nel pomeriggio.

Sabato 16 maggio: in mattinata molto nuvoloso o coperto con rovesci sparsi. Nel corso della giornata graduale attenuazione delle precipitazioni e apertura di schiarite a partire dal Piemonte. Domenica 17: tempo in gran parte soleggiato con solo qualche nuvola di passaggio. Asciutto o isolati piovaschi in montagna.