In ricordo di Silvia e Alessandro: una giornata di sport e solidarietà a Varese

Durante la manifestazione dedicata alle giovani vittime della tragedia del Mottarone, la presentazione del progetto per le borse di studio finanziate dall’associazione Come l’Aria e realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria e l’associazione Anche Io

A cinque anni dalla tragedia del Mottarone, il quartiere di San Fermo a Varese si riunisce per una giornata di sport e solidarietà nel ricordo di Silvia e Alessandro. La memoria delle due giovani vittime è ancora viva nei cuori delle tante persone che hanno voluto loro bene e – da oggi – resiste anche grazie a un progetto pensato per sostenere concretamente gli studenti meritevoli.

Sabato 23 maggio all’oratorio di via Rovereto 46, l’associazione Come l’Aria organizza un evento benefico aperto a tutti, per ricordare Silvia Malnati e Alessandro Merlo attraverso le loro grandi passioni sportive. «Li vogliamo ricordare – spiegano i volontari – con una giornata dal clima giocoso. Per questo abbiamo organizzato due tornei legati agli sport che amavano: la pallavolo per Silvia e il calcio per Ale».

L’evento comincia alle 15:00, mentre alle 16:00 prende il via il primo appuntamento sportivo, con il torneo di minivolley organizzato in collaborazione con Atlas San Fermo. Dalle 17:30, l’attenzione si sposta sul campo da calcio per il torneo quattro contro quattro con porticine da un metro. Per tutta la manifestazione è a disposizione lo stand gastronomico con panini con la salamella, patatine fritte e tomini. Durante il pomeriggio, è inoltre possibile sottoscrivere la tessera dell’associazione per sostenere i prossimi progetti.

Alle 17:00, in concomitanza con le premiazioni della pallavolo, l’associazione Come l’Aria presenta ufficialmente il bando per le nuove borse di studio, un progetto finanziato dall’associazione e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e l’associazione Anche Io, la realtà che gestisce Materia Spazio Libero: l’hub culturale di VareseNews. Alla cerimonia parteciperanno anche rappresentanti dell’amministrazione comunale di Varese.

L’ingresso alla manifestazione è libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Un’iniziativa che, negli obiettivi degli organizzatori, mira a diventare una ricorrenza duratura. «Siamo ambiziosi – concludono i volontari di Come l’Aria – e ci piacerebbe che questo evento diventi un appuntamento fisso per il quartiere di San Fermo».