In San Giuseppe alla Pagana a Rescalda una rassegna pittorica di Giovanni e Giancarlo Balansino

Venerdì 22 maggio alle 21, alla Chiesa di San Giuseppe alla Cascina Pagana a Rescalda, l’Associazione Alleanza Casa Rescalda propone «un incontro unico nel suo genere» come sottolineano gli organizzatori: una rassegna pittorica di Giovanni e Giancarlo Balansino, con «una conferenza-racconto di un viaggio di un padre e un figlio a partire proprio dalle radici, da come il calore e la luce del paese natale siano stati il motore che ha spinto entrambi a portare la propria arte oltre i confini nazionali».

L’evento prevede l’esposizione di alcune opere che ritraggono angoli di Rescalda e un dialogo con Giancarlo Balansino che, accompagnato da immagini delle opere dei due pittori, ripercorrerà «le tappe della loro carriera, il rapporto simbiotico tra maestro e allievo e l’influenza del territorio d’origine nella loro produzione artistica».