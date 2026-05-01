In scena “Un corpo negato”: a Materia il teatro che rompe i pregiudizi

Uno spettacolo che non lascia indifferenti e che mette al centro le persone, le loro storie e il diritto di essere ascoltate. Giovedì 7 maggio alle ore 21, a Materia Spazio Libero, la compagnia teatrale “Un Po’ Fuori” porta in scena Un corpo negato.

Sul palco saliranno ventidue attori diversamente abili, protagonisti di una performance che è insieme racconto, denuncia e affermazione di identità. Le loro voci diventano materia viva, capace di trasformare il teatro in uno spazio di verità, dove cadono stereotipi e si aprono nuove prospettive.

La compagnia nasce dall’esperienza del Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e di Arca88 di Olgiate Comasco, e da anni lavora sul teatro come strumento di espressione e inclusione. In Un corpo negato questo percorso si traduce in uno spettacolo diretto, che parla di pregiudizi ma anche di libertà, di limiti imposti e di identità rivendicate.

Ad accompagnare la serata ci saranno i volontari del Bastone ODV e il duo musicale “BPM – a note lente”, che contribuiranno a costruire un’atmosfera ancora più coinvolgente.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.