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In scena “Un corpo negato”: a Materia il teatro che rompe i pregiudizi

Giovedì 7 maggio alle 21 nell'hub culturale di Castronno uno spettacolo intenso della compagnia “Un Po’ Fuori” con 22 attori: storie vere tra identità, inclusione e libertà

Materia Varesenews

Uno spettacolo che non lascia indifferenti e che mette al centro le persone, le loro storie e il diritto di essere ascoltate. Giovedì 7 maggio alle ore 21, a Materia Spazio Libero, la compagnia teatrale “Un Po’ Fuori” porta in scena Un corpo negato.

Sul palco saliranno ventidue attori diversamente abili, protagonisti di una performance che è insieme racconto, denuncia e affermazione di identità. Le loro voci diventano materia viva, capace di trasformare il teatro in uno spazio di verità, dove cadono stereotipi e si aprono nuove prospettive.

La compagnia nasce dall’esperienza del Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e di Arca88 di Olgiate Comasco, e da anni lavora sul teatro come strumento di espressione e inclusione. In Un corpo negato questo percorso si traduce in uno spettacolo diretto, che parla di pregiudizi ma anche di libertà, di limiti imposti e di identità rivendicate.

Ad accompagnare la serata ci saranno i volontari del Bastone ODV e il duo musicale “BPM – a note lente”, che contribuiranno a costruire un’atmosfera ancora più coinvolgente.

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Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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