IN Valbossa dona una nuova sonda ecografica alla Radiologia dell’ospedale di Cittiglio

Un importante gesto di solidarietà a sostegno della sanità del territorio arriva dall’Associazione IN Valbossa aps, che ha donato alla Radiologia dell’Ospedale di Cittiglio una sonda ecografica “hockey stick” multifrequenza del valore complessivo di 4.270 euro.

La nuova strumentazione sarà impiegata per applicazioni small parts, muscolo-scheletriche, pediatriche e vascolari, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità diagnostica e l’efficacia delle prestazioni offerte ai pazienti.

«Questo strumento a multifrequenza – dichiara il Direttore della Radiologia Verbano e Tradate, il dottor Leonardo Callegari – permette di ottenere immagini molto precise grazie all’elevata frequenza ed alla maneggevolezza dello strumento. La sonda è ideale per esami di aree accessibili con difficoltà o superficiali e, grazie alla sua elevata risoluzione spaziale sulle strutture superficiali, può indagare patologie flogistiche di tendini e piccole articolazioni nonché rilevare e studiare neoformazioni che normalmente sarebbero difficili da osservare. Inoltre, può essere utilizzata per effettuare procedure interventistiche, dalle biopsie alle terapie infiltrative, con estrema accuratezza e precisione, rendendole più sicure e affidabili».

La donazione rappresenta un contributo concreto all’innovazione tecnologica dell’Ospedale di Cittiglio e testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Associazione IN Valbossa aps alla comunità e ai servizi sanitari del territorio.

«Questa donazione – dichiara Adalisa Corbetta, presidente di IN Valbossa – è stata resa possibile grazie a una parte dei fondi raccolti durante l’edizione 2025 di Valbossa IN Rosa, il nostro evento di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno cui hanno dato il proprio patrocinio la Provincia di Varese e ben 34 Comuni. Nel frattempo, abbiamo anche donato alle donne del territorio il ragguardevole numero di 102 ecografie al seno, sempre nel segno dell’attenzione massima alla prevenzione».