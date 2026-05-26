Inarzo ha un nuovo defibrillatore: un corso dell’Sos Valbossa per imparare ad usarlo
Il dispositivo salvavita è stato installato accanto alla cabina Enel di Via Rizza. Il 13 giugno la SOS della Valbossa organizza un corso aperto ai residenti: quattro ore per imparare a intervenire in attesa dei soccorsi
Inarzo ha un defibrillatore in più. Il dispositivo, donato al Comune, è stato installato accanto cabina Enel di Via Rizza, un punto accessibile a tutti. Ora i cittadini possono imparare ad usarlo: l’SOS della Valbossa ha organizzato un corso di rianimazione cardiopolmonare rivolto ai cittadini del paese.
L’appuntamento è per sabato 13 giugno, dalle 9 alle 13, nella sede dell’associazione in Via 2 Giugno 8 ad Azzate. In quattro ore i partecipanti impareranno a riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le manovre di rianimazione cardio-polmonare, liberare le vie aeree ostruite e utilizzare il defibrillatore automatico esterno (DAE). Il corso affronta anche le differenze di tecnica tra adulti e bambini, un aspetto che spesso chi non ha formazione specifica tende a sottovalutare.
Il corso è aperto a chiunque abbia almeno 16 anni. Il contributo richiesto a sostegno dell’associazione è di 50 euro e include il rilascio dell’attestato di operatore BLSD Laico. Le iscrizioni devono essere completate entro l’8 giugno. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Inarzo.
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