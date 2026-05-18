Inaugurata a Mercallo l’altalena gigante panoramica affacciata sul Lago di Comabbio
Fino a poche settimane fa la superficie era interamente coperta da rovi e vegetazione infestante. Ora, grazie al lavoro dei volontari, è pronta ad accogliere residenti e frequentatori della pista ciclopedonale
Nella giornata di sabato 16 maggio è stata ufficialmente aperta al pubblico la nuova altalena gigante di Mercallo. L’istallazione in legno si trova sulla riva, posizionata in un punto panoramico che offre una visuale suggestiva sul Lago di Comabbio. L’opera rientra in un progetto più ampio di riqualificazione che ha interessato l’area sulle sponde.
La zona dove ora sorge l’altalena, versava infatti in uno stato di incuria e abbandono. Fino a poche settimane fa la superficie era interamente coperta da rovi e vegetazione infestante, che ostacolavano sia il passaggio dei residenti che la vista sul lago. Ora l’area è stata ripulita e messa in sicurezza, diventando così una nuova terrazza belvedere liberamente accessibile ai frequentatori della pista ciclopedonale.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’impegno di un gruppo di volontari coordinati dall’amministrazione comunale. I residenti Paolo, Luciano ed Eugenio, insieme all’operatore comunale Massimiliano, si sono occupati personalmente della bonifica della vegetazione e della successiva manutenzione dello spazio.
Il Comune di Mercallo ha inoltre lanciato un’iniziativa digitale, invitando i frequentatori a documentare la loro visita all’altalena attraverso i propri canali social utilizzando l’hashstag #respiradondolasogna.
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